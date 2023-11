Sind Sie sauer? Immunsystem stärken durch Entsäuerung des Körpers

Die Entsäuerung des Körpers ist ein Thema, das in den letzten Jahren verstärkt an Bedeutung gewonnen hat. In einer Welt, die von ungesunden Ernährungsgewohnheiten, Stress und Umweltverschmutzung geprägt ist, wird oft argumentiert, dass eine Übersäuerung des Körpers zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen kann. In dieser Folge schauen wir uns an, wie es zu einer Übersäuerung kommt, welche Symptome sich daraus entwickeln...

