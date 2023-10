[LIVE 17.10.,19 Uhr ] „Journalistische Scheinobjektivität“?: Live-Talk mit Ex-NDR-Redakteur Patrik Baab über seine kontroversen Ukraine-Reisen

Ein Journalist wird gefeuert, weil er beide Seiten der Ukraine-Front besucht hat und darüber berichten will. Unvorstellbar? Patrik Baab war viele Jahre Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er verliert zwei Lehraufträge an Hochschulen, da ihm „journalistische Scheinobjektivität“ vorgeworfen wird, indem er mit beiden Seiten der Front spreche. Denn damit würde er russische Propaganda unterstützen. Am 17. Oktober um 19 Uhr wird...

Ein Journalist wird gefeuert, weil er beide Seiten der Ukraine-Front besucht hat und darüber berichten will. Unvorstellbar?

Patrik Baab war viele Jahre Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er verliert zwei Lehraufträge an Hochschulen, da ihm „journalistische Scheinobjektivität“ vorgeworfen wird, indem er mit beiden Seiten der Front spreche. Denn damit würde er russische Propaganda unterstützen.

Am 17. Oktober um 19 Uhr wird er bei EpochTV live aus seinem Buch „Auf beiden Seiten der Front“ lesen. Auch Sie, liebe Zuschauer, haben die Möglichkeit, live Fragen an den Autor zu stellen und mitzudiskutieren.

Über das Buch „Auf beiden Seiten der Front – meine Reisen in die Ukraine“

Tanz auf dem Vulkan

Patrik Baab hat die Ukraine bereist – den Westen vor Beginn des Krieges, den Osten danach. Gemäß der journalistischen Handwerksregel „audiatur et altera pars“ – auch die andere Seite soll gehört werden – hat er auf beiden Seiten der Front mit Menschen gesprochen und ihre Leben beobachtet. Er hat die Interessen hinter den blutigen Kämpfen recherchiert. Hier schildert er seine Eindrücke. Er analysiert den geostrategischen und wirtschaftlichen Konflikt, um den es in Wahrheit geht. Es ist das neue „Große Spiel“ der Vereinigten Staaten, von Russland und der Europäischen Union unter deutscher Führung; ein Poker am Rande eines Atomkriegs mitten in Europa – ein Tanz auf dem Vulkan.

„Scheinobjektivität“ – Auszug aus dem Vorwort

„Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, im Herzen eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges und am Rand eines atomaren Desasters zu landen. Schon gar nicht fiel mir ein, dass die Fahrt zu einer Bildungsreise in den deutschen Journalismus geraten könnte. Zumindest das hätte ich besser wissen müssen. Denn es waren große Teile der Medien, die mit einer Mischung aus Hurra-Patriotismus und Halbwahrheiten jene Kriegshysterie herbeigeschrieben haben, die den nüchternen Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine und seine Ursachen vernebelt. Sachfremde Professoren denunzierten meine Reise in den Donbass als Versuch, 'Scheinobjektivität' herzustellen. So, als ob interessengeleitete Kopfgeburten die Erfahrung zu prägen hätten und nicht umgekehrt. So, als ob mich der Kontakt zu Russen schon zu einer Art Vaterlandsverräter machte. Die Guten im Westen, die Bösen im Osten – dieses Denken besticht nicht nur durch die Primitivität der Weltsicht, sondern auch durch seinen unduldsamen Ausschließlichkeitsanspruch. Aber dies zeigt ja nur das Maß an Selbstgleichschaltung akademischer Eliten. Untrennbar greifen Byzantinismus, ideologische Manipulation und wirtschaftlicher Zwang beim Ringen um Anstellungen und Vertragsverlängerungen ineinander. Der Akademiker erliegt dem Dämon der Macht und bringt dessen Gedanken unters Volk.“