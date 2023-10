„Silver Screen Dreams – Der Traum von der Leinwand“: Einblicke in die chinesischen Filmindustrie

Ab 27. September fand die Österreichpremiere des mit 28 internationalen Preisen ausgezeichneten Films „Silver Screen Dreams – Der Traum von der Leinwand“ in Wien statt.

Schauplatz der Premiere, war das historischen Haydnkino, das im Jahr 1914 ursprünglich als Theater erbaut wurde und seit mehr als 100 Jahren zu Wiens bekanntesten Kinoinstitutionen zählt. Heute widmet sich das Kino einem breiten Genre von Filme in originaler Sprache.

Die beiden Hauptdarstellerinnen des Films, Alyssa Zheng und Leah Feng, waren für die Premiere in Wien vor Ort. Sie erzählten dem Publikum von persönlichen Erfahrungen, beantworteten Fragen und standen für Fotoshootings mit den Premierebesuchern zur Verfügung.

Der Film „Silver Screen Dreams – Der Traum von der Leinwand“, zeigt die wahren Erlebnisse einer chinesischen Schauspielerin, die die korrupten Machenschaften der modernen chinesischen Filmindustrie am eigenen Leib erlebt. Nach einem harten Schicksalsschlag, findet sie jedoch einen Weg, wie sie den jahrelang aufgestauten Groll überwinden kann und muss sich dann schließlich selbst bei einer neuen Fimproduktion der großen Entscheidung stellen, für welche Werte sie im Filmgeschäft eintreten möchte.

Nach Premierefeiern in Kanada, den USA, Schweden, Deutschland und der Schweiz, war die New Century Films Produktion von Regisseur David Li, nun auch erstmals in Österreich zu sehen. Epoch Times war bei der Premiere in Wien live dabei und sprach mit den Zuschauern.