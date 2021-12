„Liebe ist die einzige Antwort, die wir haben“

William Toel im Interview bei der Epoch Times in Berlin. Foto: Epoch Times

Er reist durch Deutschland, damit die Deutschen zu sich selbst finden können. Die Rede ist von dem Amerikaner William Toel. Bei Epoch Times war er für ein Interview zu Gast.

Der amerikanische Wirtschaftsprofessor William Toel ist der Meinung, dass die Deutschen mit all ihren Tugenden über Jahrzehnte ungerechterweise unterdrückt worden sind. Und nicht nur das, man habe sogar ihre Stärken in Schwächen umgewandelt. Doch jetzt sei es an der Zeit für sie, zu ihrem wahren Selbst zurückzukehren.

Mit Mut machenden Worten und einem kleinen Büchlein, das die sieben Ungerechtigkeiten gegenüber dem deutschen Volk beschreibt, reist er durch Deutschland und ermutigt diejenigen, die ihm zuhören wollen, sich auf den Weg in die Freiheit zu begeben.

Dabei erklärt er unter anderem, dass die Ahnen und die Urahnen immer ein wichtiger Teil des Lernprozesses und ein wichtiger Teil des Wachstumsprozesses sind und dass der Gedanke, die Vorfahren seien schlechte Menschen gewesen, unbedingt beseitigt werden muss. Die Väter und Urgroßväter waren Menschen, die in eine weltweite Situation verwickelt waren, die zu diesem Zeitpunkt niemand verstand.

Das Interview führte Renate Lilge-Stodieck.

Der Amerikaner William Toel ist Vortragsredner und Buchautor mit einer positiven Vision für Deutschland. Seit über 30 Jahren ist er ein scharfsinniger Beobachter und Berichterstatter der Entwicklungstendenzenen in Deutschland. Vor vielen Organisationen hielt er mitreißende Vorträge und führte aussagekräftige Interviews. Im Jahr 2021 hielt er mehr als 200 Vorträge, wobei er die deutschen Zuhörer ermutigte, deutsch zu sein, organisierte eine Großveranstaltung, an der über 60.000 Menschen teilgenommmen haben, und verfasste zusammen mit seiner Frau Lisa vier Broschüren, die bereits über 500.000 Besucher gelesen haben.

