Australien: 22 Tage Gefängnis für Berichte über Anti-Lockdown-Proteste

Auf dem Höhepunkt der australischen COVID-19-Abriegelungen (die zu den strengsten der Welt gehörten) kam es zu einer Welle von Protesten gegen die Abriegelungen. Bei diesen Protesten gingen Zehntausende von Menschen auf die Straße und forderten von ihrer Regierung die Aufhebung der Beschränkungen.

Die Regierung reagierte mit einer Mischung aus Apathie und harter Polizeimethode.

In diese Situation geriet eine Australierin namens Monica Smit, die sowohl Bürgerjournalistin als auch Gründerin einer Organisation namens Reignite Democracy Australia war.

„Sie zwangen mich, ihnen Zugriff auf alle meine Apps am Handy zu gewähren, das sie bis zum heutigen Tag in Gewahrsam haben. Ich konnte es weder privat, zu Hause noch im Internet sagen. Ich musste alles, was gegen die COVID-Beschränkungen war, auf all meinen sozialen Medien löschen. Nun, ich wurde in Victoria mehrfach verhaftet.“

Obwohl sie über Papiere der Regierung verfügte, die ihr die Erlaubnis erteilten, über die Proteste zu berichten, wurde Smit mehrfach verhaftet, zu einer Geldstrafe verurteilt und musste 22 Tage ins Gefängnis.

„Wir erlebten absolute Brutalität gegen uns. Wir wurden während der Proteste mit großen Gummigeschossen beschossen. Kinder wurden mit Pfefferspray besprüht oder Frauen zu Boden gestoßen und dann mit Pfefferspray besprüht. Die Menschen waren verzweifelt, deprimiert und wütend. Und man muss kein Arzt sein, um zu wissen, dass das nicht gesund ist. Man konnte nicht zur Arbeit gehen, sein Haus nicht weiter als fünf Kilometer oder für mehr als eine Stunde verlassen.“

Roman Balmakov von der EpochTV-Sendung Facts Matter traf Smit in Amsterdam und sie erzählte ihm ihre Geschichte.

„Meine Anwälte sagten, sie hätten weniger Kautionsauflagen und weniger Beschränkungen für jemanden gesehen, der mit einer Machete durch ein Haus rannte.“