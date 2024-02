Baum stürzt auf Achterbahn: 14 Verletzte in spanischem Freizeitpark

Bei einem Unfall in einem Freizeitpark in Spanien sind am Sonntag 14 Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien zwei Schwerverletzte, teilten die Behörden mit. Das Unglück ereignete sich in dem Freizeitpark PortAventura World in Katalonien.

Ein Baum stürzte wegen eines Sturms auf eine Achterbahn, wie die Betreiber mitteilten. Dabei seien die Fahrgäste von Ästen getroffen worden.

Insgesamt fünf Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei kündigte Ermittlungen zu dem Unfall an. Der Park PortAventura World liegt in Vila-seca, rund hundert Kilometer südwestlich von Barcelona. (afp)