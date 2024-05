Fußballtrainer in Nordfrankreich vom Blitz getroffen und gestorben

Ein Fußballtrainer ist in Nordfrankreich während eines Trainings vom Blitz getroffen worden und gestorben. Ein weiterer Mann wurde bei dem Unglück in der Kleinstadt Courrières am Donnerstagabend nach Behördenangaben schwer verletzt.

Wie die Präfektur des Départements Pas-de-Calais mitteilte, schlug der Blitz gegen 20:00 Uhr im Stadion von Courrières ein, während dort gerade eine Mannschaft des Amateurvereins AS Courrières trainierte.

Der etwa 30 alte Trainer der Mannschaft wurde den Angaben zufolge getötet. Ein gleichaltriger Mann, der über Schmerzen in der Brust klagte, wurde als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein dritter Mann wurde leicht verletzt. Er erlitt eine Verbrennung am Bein. 33 weitere Menschen, die ebenfalls am Unglücksort waren, sind den Angaben zufolge „geschockt, aber unverletzt“. (afp/red)