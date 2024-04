Gaskartusche fällt von Hochhaus: 75-Jährige stirbt in Karlsruhe

In Karlsruhe ist eine 75 Jahre alte Frau von einer Gaskartusche erschlagen worden, die mutmaßlich von einer oberen Etage eines Hochhauses in die Tiefe gestürzt ist.

Die Frau sei am frühen Samstagabend vor dem Gebäude gelaufen, als sie getroffen wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen sei sie noch am Unglücksort gestorben.

Hinweisen von Zeugen zufolge sollen sich mehrere Kinder oder Jugendliche „in verdächtiger Weise“ in dem Hochhaus aufgehalten haben. Aktuell sei ein Unglücksfall nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen. (afp)