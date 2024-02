SEK und Polizeieinsatz an Schule in Wuppertal – mehrere Schüler verletzt

Am Gymnasium in Wuppertal-Elberfeld sind mehrere Schüler verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf. Die Polizei und auch die Feuerwehr seien mit starken Kräften vor Ort.

Es gebe fünf Verletzte. Auch der Festgenommene wurde dem Sprecher zufolge verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Vor Ort sprach die Polizei gegenüber den „Wuppertaler Rundschau“ von einer „einstelligen“ Zahl der Opfer. Die Schüler wurden vermutlich mit einem Messer verletzt.

Laut Polizei wurde nicht bei dem Vorfall geschossen. Zum Täter gab es noch keine näheren Informationen.

SEK vor Ort

Auf X / Twitter wird von vielen Kräften des SEK berichtet, die im Einsatz sind:

Aktuell treffen immer mehr SEK-Einheiten ein! Obwohl der Täter überwältigt wurde, will die Polizei ausschließen, dass es noch weitere Täter gibt oder eine Gefahr besteht. So lange bleiben die Schüler in ihren abgeschlossenen Klassen.

Die „Bild“ berichtet unterdessen, dass ein Jugendlicher am Donnerstagmorgen mit einem Messer auf seine Mitschüler losgegangen sein soll. Demnach sollen mindestens vier von ihnen verletzt worden sein.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Für Eltern wurde vor Ort eine Anlaufstelle eingerichtet.

Für heute wurde der Schulbetrieb beendet, Eltern konnten ihre Kinder später an der Stadthalle abholen. Notfallseelsorger, die Wuppertaler Verkehrsbetriebe, die Betreiber der Stadthallen-Gastronomie „Culinaria“ und andere Unternehmen vor Ort unterstützen die Schule. (dts/red)