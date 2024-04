Streit um Auslage von Backwaren in Rheinland-Pfalz mündet in Tortenschlacht

Ein Streit um die richtige Auslage von Backwaren hat in einer Bäckerei im rheinland-pfälzischen Worms mit einer Tortenschlacht zwischen zwei Mitarbeiterinnen geendet. Eine der Frauen erlitt mehrere Hämatome und eine Verletzung am Fuß, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie musste medizinisch versorgt werden.

Der Streit in dem Geschäft in der Innenstadt entzündete sich demnach am Dienstagmorgen. Die Meinungsverschiedenheit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich die Frauen gegenseitig traten und schlugen. Dabei wurde auch eine Torte geworfen. Die Ermittlungen dauerten an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. (afp)