Zwei Tote in Bielefelder Obdachlosenunterkunft gefunden

In Bielefeld ermittelt die Polizei nach dem Fund von zwei Toten in einer Obdachlosenunterkunft. Die 25-Jährige und der 40-Jährige seien am Dienstagnachmittag gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwoch mit. Noch sei die Todesursache unklar. Es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen, ein Fremdverschulden sei bisher aber noch nicht auszuschließen.

Die tote Frau und der tote Mann galten den Angaben der Ermittler zufolge als drogenabhängig und wohnten in der Unterkunft. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen zur Todesursache. Auch eine Obduktion war geplant. (afp)