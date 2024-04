Zweijähriger in Bayern nachts ausgebüxt: Zeitungsbote bringt Kind zu Polizei

Ein Zweijähriger ist nachts im bayerischen Illertissen aus der Wohnung seiner Familie ausgebüxt. Ein Zeitungsausträger fand den kleinen Jungen am Samstagmorgen um kurz vor 4:00 Uhr allein auf einem Gehweg und brachte ihn zur Polizei, wie die Polizei in Kempten am Montag berichtete.

Auf der Polizeiwache spielte der Zweijährige den Angaben zufolge zunächst mit kleinen Polizeiautos, führte einer Beamtin seine Turnkünste vor und schlief schließlich auf einem behelfsmäßigen Schlafplatz in einem Büro ein.

Derweil suchten die Polizisten nach seiner Familie und überprüften sämtliche Häuser in der Umgebung erfolglos auf offene Haus- und Wohnungstüren.

Opa will Vermisstenanzeige aufgeben

Erst gegen 8:30 Uhr tauchte der Opa des Jungen auf der Wache auf, um Vermisstenanzeige zu erstatten. Seinen Angaben nach suchte die gesamte Familie bereits seit 5:00 Uhr nach dem Jungen, der unbemerkt sein Zimmer und die Wohnung im ersten Obergeschoss verlassen hatte.

Auch zwei geschlossene Türen waren für den Sprössling offenbar kein Hindernis. Die Beamten übergaben den Ausreißer wohlbehalten seiner Mutter. (afp)