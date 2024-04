Zwölf Fahrgäste bei Busunfall in Berlin verletzt

Bei einem Busunfall der BVG sind am Dienstagnachmittag in Berlin zwölf Menschen verletzt worden. Der Fahrer des Busses legte im Stadtteil Friedenau eine Vollbremsung ein. Er wollte eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug zu verhindern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zwölf Fahrgäste im Alter von fünf bis 86 Jahren wurden dabei verletzt. Vier von ihnen – zwei Jungen im Alter von fünf und sieben Jahren, ein 14-Jähriger sowie eine 53-Jährige – kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Der 35-jährige Busfahrer bemerkte einen Autofahrer, der vom rechten Fahrbahnrand anfahren wollte und dabei dem Bus gefährlich nah kam. Er entschloss sich zur Vollbremsung. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. (afp)