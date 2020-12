Baden-Württemberg: 26-jähriger Imam beim Spaziergang erschlagen – Polizei sucht Zeugen

Bei einem am Montag im baden-württembergischen Ebersbach beim Spazierengehen getöteten Mann handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 26-jährigen Imam aus Pakistan. Der Mann predigte in einer Moschee in Stuttgart, wie die Polizei in Ulm am Mittwochabend mitteilte. Er war mit seiner Frau beim Spazierengehen angegriffen worden. Der Mann verstarb den Angaben zufolge „aufgrund massiver Gewalt gegen den Kopf“.

Seine 30-jährige Frau überstand den Angriff mit leichten Verletzungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten. Der Zeugenaussage der Ehefrau zufolge näherten sich zwei maskierte Männer dem Paar und schlugen auf ihren Ehemann ein. Der 26-Jährige verstarb noch am Tatort. Es gebe noch keine konkreten Hinweise auf ein Motiv, teilten die Ermittler weiter mit. Es werde „in alle Richtungen“ ermittelt.

Die Polizei suchte sofort nach den Angreifern. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Täter konnten bislang nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission gebildet, Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei ermitteln wegen des mutmaßlichen Tötungsdeliktes. Die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang suchen die Behörden Zeugen.

Die Polizei sucht insbesondere ein Paar, das gegen 18 Uhr dort zu Fuß unterwegs und das Opfer sowie seine Begleiterin vor dem Angriff überholte. Außerdem sucht die Polizei einen Mann, der sich gegen 16 Uhr in der Nähe des Tatorts aufhielt. Er trug eine grüne Jacke und eine Mütze. Der Mann ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 m groß. Diese Personen könnten für die Ermittler wichtige Zeugen sein.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise:

Wer hat am Montag, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, in Ebersbach, im Bereich Gentenriedweg, Kanalstraße und Fils, verdächtige Personen gesehen?

Wem sind dort Fahrzeuge aufgefallen?

Trugen die Personen möglicherweise Gegenstände mit sich?

Wer hat im Bereich Gentenriedweg, Kanalstraße und Fils, insbesondere zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, sonst Auffälliges beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880. (afp/sua)