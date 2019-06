Facebook-Sperre für Heldin von Dessau-Rosslau – 9-Jährige vor Kinderschänder gerettet und Täter gefasst

Der Mann aus dem Niger war nur noch geduldet in Deutschland, hätte eigentlich abgeschoben werden sollen. Seit 2017 schon wohnte er in der Asyl-Unterkunft im Nachbarort Vockerode.

Durch dieses Verhängnis an mangelnder gesetzlicher Konsequenz musste nun ein 9-jähriges Mädchen in Dessau-Rosslau, in Sachsen-Anhalt, eine brutale Vergewaltigung erleben.

Nach Angaben der „Mitteldeutschen Zeitung“ erklärte ein Sprecher des Landkreises Wittenberg: „Die Voraussetzungen für Ausreise oder Abschiebung in das Herkunftsland sind nicht gegeben.“ Denn: Der Mann habe keine Ausweispapiere.

Am Montagnachmittag wurde der Haftbefehl gegen den 27-Jährigen erlassen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht.

Facebook-Sperre für Heldin Nicky

Die Bürgermeisterin von Rosslau, dem Stadtteil, in dem sich der Kindesmissbrauch zutrug, Christa Müller (CDU), erfuhr im Urlaub von dem Verbrechen: „Ich bin fassungslos“, sagte Müller und forderte „scharfe Reaktionen von Staat und Justiz“. Man könne nicht länger einfach zusehen und immer wieder nach Entschuldigungen suchen.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte den korrekten Einsatz der Helfer gegen den Kinderschänder:

Nach Strafprozessordnung ist jedermann befugt, eine Person ohne rechtliche Anordnung vorläufig festzunehmen, wenn die Person auf frischer Tat getroffen oder verfolgt wird, der Flucht verdächtigt ist oder ihre Identität nicht sofort festzustellen ist.“

Cornelia Duus, Mutter von Nicky, der Heldin von Dessau-Rosslau, sagte nach der Rettung des kleinen Mädchens: „Heute habe ich meine 32-jährige Tochter das erste Mal völlig zerstört, zitternd und über alle Maßen tapfer und großherzig erlebt.“

Und dennoch: Für die Veröffentlichung der Geschichte sperrte Facebook die couragierte Retterin des kleinen Mädchens für 24 Stunden:

Pfingstsonntag, vormittags, Elbwiesen

Es geschah am Pfingstsonntag, 9. Juni, in den Elbwiesen von Dessau-Rosslau. Passanten hatten die Schreie des Kindes gegen 10.30 Uhr gehört und eilten zu Hilfe. Der Täter schwang sich auf sein blaues Mountainbike und suchte das Weite.