Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, 25. Dezember, nachmittags: Wie das Polizeipräsidium Westhessen meldet, kam es gegen 15 Uhr auf der Grunerstraße zu einem Streit zwischen zwei afghanischen Eheleuten. Eine Anwohnerin wählte den Notruf und informierte die Polizei über die Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Frau, bei der auch ein Messer im Spiel war.

Trennung, Streit und letztes Treffen

Nach Angaben der „Bild“ hatte sich das Paar im November getrennt. Die 26-jährige Altenpflegerin Maryam zog mit dem gemeinsamen Sohn Hussein (3) zu ihrem neuen Freund, Ali N. (24). Ihr Ehemann, Ghafur M. (31) galt zuvor als fürsorglicher Vater und netter und ruhiger Nachbar, so das Blatt. Doch an diesem Weihnachtstag sollte der Afghane eine schreckliche Tat begehen.

Der neue Freund gab an, dass Ghafur seine Frau am Vormittag angerufen habe und den gemeinsamen Sohn sehen wollte. Bisher seien die Treffen gut gegangen. Als Maryam bei ihrem Noch-Ehemann erschien, kam es diesmal jedoch rasch zum Streit.

Ein schreckliches Verbrechen

Die alarmierten Einsatzkräfte eilten zum angegebenen Ort, fanden dort zunächst nichts Ungewöhnliches vor.

Bei der Absuche der Umgebung wurde die 26-Jährige einige Meter entfernt in der Grunerstraße leblos im Innenhof eines Wohnhauses liegend aufgefunden. Sie hatte tödliche Verletzungen erlitten.“ (Polizeipräsidium Westhessen)

Ein Nachbar konnte das Geschehen auf der Straße beobachten. Er schilderte der „Bild“ die grausame Tat:

Wir haben aus dem Fenster gesehen, wie er auf ihr saß, sie an den Haaren hochgerissen hat, ihr die Kehle durchschneiden wollte.“ (Augenzeuge)

Mehrere Anwohner konnten schließlich den Afghanen vor weiteren Übergriffen abhalten, während sich die 26-Jährige noch rund 100 Meter in den Innenhof eines Hauses schleppte und verstarb. „Sie war barfuß, lag zwischen Auto und Garagenwand, das Gesicht war komplett zerschnitten“ erinnerte sich ein Nachbar an die schreckliche Situation.

Festnahme des Täters

Gegen 15.30 Uhr konnte der dringend tatverdächtige Ehemann an seiner Wohnadresse an der Grunerstraße festgenommen werden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, fanden die Ermittler in einem Busch nahe dem Tatort.

Ghafur M. wurde am Donnerstag, 26. Dezember, einem Haftrichter vorgeführt, wegen Mordverdachts, und in Untersuchungshaft gebracht. (sm)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und mehr wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft des Pöbels etabliert.

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen … Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt Sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. … Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache’ werden.” So steht es in den Richtlinien der Kommunistischen Partei der USA (1956).

Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik. Während der Kommunismus Hass und Spaltung unter den Menschen schürt, korrumpiert er die menschliche Moral. Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem dieser Kampf geführt wird – genau darum geht es in diesem Buch.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]