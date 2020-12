Großeinsatz der Polizei in Halle nach Streit unter Rumänen – Baby verletzt

Ein eskalierender Streit unter rivalisierenden Rumänengruppen führte in Halle zu mehreren Polizeieinsätzen.

Am Montagabend, 14. Dezember, kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in Halle an der Saale, als sich am Abend gegen 19 Uhr rivalisierende rumänische Banden eine Schießerei lieferten. Laut Polizei sollen mehr als zehn Personen beteiligt gewesen sein.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung auf. Rund 200 Einsatzkräfte der Landespolizei, Bundespolizei und Spezialeinsatzkräfte waren im Einsatz, ebenso ein Polizeihubschrauber.

Rivalen treffen aufeinander

Nach Angaben der Polizei hielten sich mehrere Personen auf der Merseburger Straße im Stadtteil Ammendorf auf, als mehrere Einsatzfahrzeuge herangefahren kamen. Nachdem es zu Verbalattacken gekommen war, soll jemand mit einer Schusswaffe in die Luft geschossen haben.

In der Folge schlugen die Täter „mit Gegenständen auf einen VW Transporter ein und beschädigten diesen“, schreibt die Polizei Halle über den Vorfall. Danach seien die Männer in ihren Fahrzeugen wieder verschwunden.

Wie die „Volksstimme“ berichtete, geriet eine Mutter mit ihrem Kind (1 Monat) im Kinderwagen in die Auseinandersetzung auf der zu diesem Zeitpunkt stark von Passanten frequentierten Straße. Der Kinderwagen fiel um, das Kind heraus. Rettungskräfte brachten den Säugling ins Krankenhaus, wo er sich noch immer befindet.

Keine wilde Schießerei

Medieninformationen, wonach es sich um eine Schießerei gehandelt habe und auch ein weißer Transporter durch Kugeln beschädigt wurde, bestätigte die Polizei auf Nachfrage der Epoch Times nicht. Demnach seien die Schäden am Transporter durch Einschlagen mit Gegenständen verursacht worden, nicht durch Schüsse.

Bei Ankunft der Polizei vor Ort stellte die Polizei noch etwa 20 Personen fest, meist rumänische Staatsbürger. „Wer von ihnen an den Ereignissen beteiligt gewesen ist, muss geklärt werden“, so die Polizei. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, mehrere Straßen abgeriegelt.

SEK-Einsatz auch in Halle-Neustadt

Ein SEK war im Einsatz und suchte nach einem geflüchteten Verdächtigen. Es sei auch zu weiteren Einsätzen von Spezialkräften der Polizei in anderen Stadtteilen gekommen, hieß es. Laut einem Videobericht der „Volksstimme“ wurde in Halle-Neustadt ein Wohnblock umstellt.

Nach Angaben der Polizei Halle seien drei männliche rumänische Staatsangehörige im Alter von 17 bis 42 Jahren vorläufig festgenommen worden. Sie wurden aufgrund fehlender Haftgründe wieder freigelassen. Die Polizei vermutet Geldforderungen hinter der Auseinandersetzung, was aber noch nicht abschließend geklärt ist. (sm)