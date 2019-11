Ibiza-Gate: Rache, Sex und Kokain statt „Heldenepos“ gegen Rechts

Strache und Gudenus traten am Folgetag von allen politischen Ämtern zurück und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete abends das Ende der Koalition aus ÖVP und FPÖ. Infolgedessen sprach der Nationalrat der Regierung Österreichs das Misstrauen aus und die Regierungsmitglieder wurden am 28. Mai von Bundespräsident Alexander Van der Bellen entlassen. Eine Übergangsregierung übernahm die Geschäfte bis zu den vorgezogenen Nationalratswahlen im September.

Am 17. Mai veröffentlichten der „Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“ Teile eines Videos, heimlich aufgenommen in einer Villa auf Ibiza, dass Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und den Nationalratsabgeordneten und geschäftsführenden FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus bei einem Treffen mit einer falschen russischen Oligarchen-Nichte zeigt. Die beiden Politiker wurden dabei drehbuchartig vorgeführt und zu kompromittierenden Aussagen gebracht.

Die Gruppe um den Anwalt, den Detektiv und den Strache-Bodygard habe weit über ihre Verhältnisse gelebt, so der Insider. „Manche meinen, dass auch in größeren Mengen Kokain gekauft und konsumiert worden sei.“ Dem Bericht nach wurde in diesem Jahr bei dem Anwalt auch schon Kokain gefunden.

Ein Insider aus der Clique, die sich in teuren Lokalen und Clubs in Wien traf, erklärte: „Es war blanker Hass. Die Luxus-Immobilienmaklerin M. tobte, nachdem sie zuerst von Johann Gudenus und später auch von Heinz-Christian Strache abserviert worden ist.“

Was jedoch nicht bedacht wurde: „Bei strafrechtlichen Ermittlungen ist ein solches Schweigegelübde rechtlich wertlos“, schreibt die „Krone“ dazu. Gegen Anwalt M. gebe es derzeit noch keine standesrechtlichen Konsequenzen der Rechtsanwaltskammer. Man wartet noch die Ergebnisse des laufenden Strafverfahrens ab, wurde am Donnerstag in einer Pressemitteilung ausgesagt.

Die beiden Männer hatten auch die falsche Oligarchen-Nichte engagiert und eingelernt. Sie waren auch für die Filmaufnahmen am 24. Juli 2017 in der Villa auf Ibiza verantwortlich und suchten später potenzielle Käufer für das Video. Julian H. fungierte auch als Dolmetscher für die falsche Nichte.

