IS-Mann von IS-Jennifer in Deutschland gelandet: Generalbundesanwalt klagt Tod von „Sklaven“-Mädchen (5) an

Flughafen Frankfurt/Main, 9. Oktober: Der irakische Staatsangehörige Taha A.-J. wird bei seiner Ankunft durch Beamte der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Oldenburg festgenommen. Dem voraus ging ein Auslieferungsersuchen der Bundesanwaltschaft. Der IS-Mann wurde von Griechenland zur Strafverfolgung nach Deutschland überstellt. Der Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs wurde bereits am 18. April 2019 ausgestellt. Am 12. September entschied ein griechisches Gericht in höchster Instanz die Überstellung nach Deutschland.

Ehemann von IS-Jennifer

Bei dem Iraker handelt es sich um den Ehemann der deutschen IS-Frau Jennifer W. aus Lohne (Niedersachsen), gegen die am 14. Dezember 2018 Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München wegen Mordes durch Unterlassen, IS-Mitgliedschaft und Kriegsverbrechen erhoben worden war.

Ihr wird Mittäterschaft am Tod eines 5-jährigen Jesiden-Mädchens vorgeworfen, dass als Sklavin bei ihr und ihrem Mann lebte. Das Kind musste angekettet in der Sonne elendig verdursten. Als die Mutter des Mädchens nur noch weinte und weinte, hielt ihr Jennifer eine Pistole an den Kopf: „Wenn Du nicht aufhörst, werde ich Dich umbringen.“