19-Jähriger stirbt nach Messerattacke durch ungebetenen Partygast

Ein 19-Jähriger ist am Freitag gegen 01.45 Uhr im Treppenhaus vor seiner Wohnung in der Karlsruher Oststadt Opfer eines Messerangriffs geworden und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Das erklärten heute Nachmittag, 8. Januar, Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Den Angaben zufolge konnte im Zuge der Fahndung bereits wenige Stunden nach der Tat gegen 05.00 Uhr ein dringend Tatverdächtiger (19) von Einsatzkräften in der August-Dürr-Straße in Karlsruhe festgenommen werden.

„Bei dem leicht alkoholisierten Verdächtigen stellten die Beamten das mutmaßliche Tatmittel sicher. Der aus dem Kosovo stammende Heranwachsende wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag dem Haftrichter vorgeführt“, so die Mitteilung.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatten sich in der Wohnung des Getöteten mehrere junge Menschen getroffen, um Alkohol zu trinken. Auch der spätere Täter soll ersten Zeugenaussagen nach dort gewesen sein. Jedoch wurde er vom Wohnungsinhaber und späteren Opfer gebeten, zu gehen.

Im Treppenhaus kam es zu einem Streit, woraufhin der Kosovare mit seinem Messer „mehrfach auf den Oberkörper und die Arme“ des gleichaltrigen Opfers einstach und ihn lebensgefährlich verletzte.

Während der Täter flüchtete, ergriffen Zeugen erste Rettungsmaßnahmen. Auch die alarmierten Polizeibeamten versuchten ihr Möglichstes. Als Notarzt und Rettungsdienst eintrafen, konnte für den 19-Jährigen nichts mehr getan werden.

Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen laufen. (sm)