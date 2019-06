Kindesvergewaltigung von Dessau-Rosslau: Die WhatsApp-Jagd nach dem Sex-Gangster – Mutige Zeugen finden und überwältigen Täter

Der über Dessau-Roßlau kreisende Polizeihubschrauber bot einen ungewohnten Anblick. Die Polizei fahndete am Pfingstsonntag, 9. Juni, nach dem flüchtigen Kindervergewaltiger. Nicky, eine junge Mutter, hatte ihn auf frischer Tat ertappt. Damit veränderte sich ihr Leben von einer Sekunde auf die andere. Auf Facebook schreibt die junge Mutter über ihre schockierenden Erlebnisse …

Rückblick: „Komm her, komm her, ganz schnell“, rief sie der armen Kleinen zu, die die Ablenkung des Täters in diesem Moment zur Flucht nutzen konnte. Die 9-Jährige hatte nur noch ein kleines Top an. Halbnackt, blutverschmiert und bitterlich weinend rannte sie der jungen Mutter in die Arme … Der Kerl, ein 27-jähriger Mann aus dem Niger, der sich soeben noch an dem Kind vergangen hatte, packte sein Fahrrad und verschwand …

Fortsetzung von …