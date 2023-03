Kirmes-Mord Münster: Öffentlichkeitsfahndung nach Yevgeni A. (21)

Die Polizei Münster bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort eines 21-jährigen kasachischen Staatsbürgers. Dieser wird beschuldigt, einen 31-jährigen Familienvater auf der Kirmes in Münster erstochen zu haben.

Auf der Kirmes in Münster wurde einem 31-jährigen Mann mit einem Messer mitten ins Herz gestochen. Trotz Reanimation verstarb das Opfer noch vor Ort. Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) sprach von einem „Schock“ für die ganze Stadt. Die Kirmes, genannt der Send, wurde umgehend abgebrochen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach auf Twitter von einem Schock: „Durch eine brutale Tat endet ein ausgelassenes Volksfest für viele Menschen im Schock.“

Die Nachricht vom tödlichen Messerangriff auf einen Besucher des #Send in #Münster macht fassungslos. Durch eine brutale Tat endet ein ausgelassenes Volksfest für viele Menschen im Schock. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck. Meine Gedanken sind bei der Familie des Opfers. — Hendrik Wüst (@HendrikWuest) March 19, 2023

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, 18. März, gegen 22 Uhr. Der Täter flüchtete mit einem Begleiter und die Polizei leitete eine Großfahndung nach einem 21-Jährigen aus Münster ein. Dieser bleibt, auch an seiner Wohnanschrift, verschollen.

Gesucht wegen Mordes: Yevgeni A. (21)

„Unsere intensiven Ermittlungen haben uns nach Zeugenhinweisen und der akribischen Untersuchung des Tatorts auf die Spur des 21-Jährigen gebracht“, erklärte der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um den polizeibekannten kasachischen Staatsbürger Yevgeni A. handeln. „Die Auswertungen der Videosequenzen, auf denen auch der Täter zu erkennen ist, bestätigten unseren Verdacht.“

Die Fotos des Tatverdächtigen sind auf der Webseite der Polizei Münster zu finden.

Am Montagabend erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes und gab die Öffentlichkeitsfahndung nach dem noch immer flüchtigen Täter frei.

Zu der erst späten Einschaltung der Öffentlichkeit erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, dass vorher die rechtlichen Voraussetzungen zur Öffentlichkeitsfahndung nicht gegeben gewesen seien, weil es „sehr konkrete Ermittlungsansätze gegeben habe. Die jetzige Hinzuziehung der Öffentlichkeit diene nur der Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten“, so Botzenhardt.

Ebenfalls gesucht wird der 24-jährige Bruder des Täters, mit dem Yevgeni A. gemeinsam vom Tatort verschwand. Gegen diesen werde jedoch nicht ermittelt. Er sei als Zeuge gesucht, hieß es.

Name: Yevgeni A.

Alter: 21 Jahre

Herkunftsland: Kasachstan

Statur: 1,68 Meter, schlank

Aussehen: dunkelblonde, kurze Haare und grün-braune Augen

Bekleidung (zur Tatzeit): weiße Sneaker, hellgraue Jogginghose, hellgrauer Kapuzenpullover

Weitere Umstände: Täter hatte Kapuze über den Kopf gezogen

Die Polizei Münster bitte um Hinweise zum Aufenthaltsort des 21-jährigen Tatverdächtigen unter Telefon 0251 275 4000 oder über das Hinweisportal der Polizei.

Nach Angaben der „Bild“ wird von der Polizei angenommen, dass Yevgeni A. mit seinem Bruder gemeinsam in die Niederlande geflüchtet sei. Bei dem Opfer soll es sich um den 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen Mark D. handeln, der auf der Kirmes in Begleitung seiner Verlobten und des gemeinsamen Sohnes war. Die Tat ereignete sich dem Bericht nach vor dem Fahrgeschäft „Shake and Roll“. Möglicherweise ging ein Streit um die nächste freie Gondel der tödlichen Attacke voraus.