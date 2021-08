Mann bei Auto-Explosion in Hürth schwer verletzt

Bei der Explosion eines Autos in Hürth in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Bergheim mitteilte, detonierte der Wagen am Montagabend aus zunächst unklarer Ursache und ging anschließend in Flammen auf. Auch ein dahinter parkendes weiteres Auto geriet in Brand.

Der 55-Jährige befand sich nach ersten Ermittlungen während der Explosion in oder an dem betroffenen Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei löschte ein Zeuge den Mann mit einem Pulverfeuerlöscher auf dem Gehweg ab, den er aus einer nahen Bäckerei geholt hatte.

Der 55-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der Helfer wurde bei seinen Löschbemühungen verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Feuerwehr löschte die beiden brennenden Fahrzeuge. Die Wracks wurden von der Polizei für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Notfallseelsorger mussten sich um Passanten kümmern, die das Geschehen beobachtet hatten.

Auch im niedersächsischen Elze kam es am Montag zu einer Explosion an einem Auto mit einem Schwerverletzten. Dort ereignete sich die Detonation bei hobbymäßigen Arbeiten an einem Fahrzeug in einer als Carport dienenden Scheune, wie die Polizei in Hildesheim am Dienstag mitteilte. Der 48-Jährige, der an dem Auto arbeitete, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!