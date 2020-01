Manche nennen es linke Hausprojekte, manche „Straße der Vermummten“ und die Polizei nennt die Gegend „kriminalitätsbelasteter Ort“ (kbO) – gemeint ist das Gebiet der Rigaer Straße und der kreuzenden Liebigstraße. In einem Video des ehemaligen Kölner Bundespolizisten, MMA-Fighters und Schauspielers Nick Hein über die Hochburg des Linksextremismus in Berlin wird über ausufernde und rasant ansteigende Kriminalität berichtet.

Und wie bei den Araber-Clans, so gibt es auch hier eine abgeschottete Parallelgesellschaft. Es wird von Anwohnern berichtet, die systematisch von Extremisten bedroht und terrorisiert werden. Es wird von einem Kiez-Gericht berichtet.

Die „Junge Welt“, ehemaliges Zentralorgan der sozialistischen DDR-Jugendorganisation FDJ, nannte das Video eine „krude Pseudo-Doku“ und ein „Machwerk“, dass von der „Kampfpresse“ zur Diskreditierung „linker Hausprojekte“ genutzt worden sei. Das ehemalige SED-Machtinstrument monierte zudem in seinem Artikel, Hein ließ eine Kamera-Drohne über die Rigaer Straße, „über Wohnhäuser fliegen, was schlicht verboten“ sei. Kein Wort von der Gewalt, die hier geschieht, kein Wort von verletzten Polizisten.

Am Sonntag noch berichtete Nick Hein auf Facebook, dass das Video gelöscht worden sei, aus Urheberrechtsgründen.

Anscheinend habe ich in ein Hornissennest gestochen.“ (Nick Hein)

(sm)



