Profikiller in Berlin? Kopfschuss-Mord im Park – Tatwaffe gefunden – Radfahrer verhaftet

+++UPDATE+++Polizeitaucher fanden in der Spree einen mit Steinen beschwerten Beutel mit Kleidung, einer Perücke sowie einer Schusswaffe mit Schalldämpfer, berichtet aktuell die „Bildzeitung“ über den Mord im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit.+++

Mordanschlag im Park

Auf offener Straße ist in Berlin ein Mann erschossen worden. Tatverdächtig ist ein Radfahrer. Zu der tödlichen Attacke kam es am Freitag, 23. August, gegen 12 Uhr, im Kleinen Tiergarten – einem Park im Stadtteil Moabit. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert.

Auch Oberstaatsanwalt Ralph Knispel, der auch im Bereich der Clan-Kriminalität ermittelt, wurde gesehen. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine Tat aus dem Bereich der organisierten Kriminalität handelt.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, die Leiche mit einem Zelt abgeschirmt. Die Spurensicherung ist vor Ort im Einsatz. Nur wenige Hundert Meter entfernt sollen Taucher nahe der Lessingbrücke am Holsteiner Ufer in der Spree sein. Suchen sie die Tatwaffe?

Tatverdächtiger festgenommen

Bei der Fahndung nach dem Täter wurde ein Hubschrauber eingesetzt, auch die Wasserschutzpolizei beteiligte sich an den Ermittlungen. Wie die „B.Z.“ schreibt, soll der Täter Russisch sprechen und nach der Tat einen Beutel in die Spree geworfen haben, heißt es.

Die Generalstaatsanwaltschaft meldete nun die Festnahme einer Person. Ob es sich dabei tatsächlich um den mutmaßlichen Täter handelt, ist bisher nicht bestätigt.

Tötungsdelikt heute Mittag in Moabit : Eine Person ist wegen der Tat vorläufig festgenommen worden. Weitere Einzelheiten können im Hinblick auf die andauernde Tatortarbeit und die weiteren Ermittlungen, auch zur Identität des Getöteten, derzeit nicht veröffentlicht werden. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 23. August 2019





Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll es sich bei dem Toten um einen islamistischen Gefährder aus Tschetschenien handeln. Er starb an einem Kopfschuss. Die Tat ereignete sich demnach in einer Parkanlage an der Stromstraße Ecke Turmstraße, so das Blatt.

#Aktuell

Gegen 12 Uhr soll in #Moabit ein unbekannter Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. Wir sind derzeit mit vielen Kolleg. vor Ort im Einsatz.

Weitere Infos folgen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 23. August 2019

(dpa/so/sm)