Prozess wegen 180-fachen Kindesmissbrauchs in Baden-Baden begonnen

Vor dem Landgericht Baden-Baden hat am Mittwoch (21. April) ein Prozess gegen einen 64-Jährigen wegen Kindesmissbrauchs in 180 Fällen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwischen 2005 und 2019 auf seinem Anwesen in Bühl mehrere Mädchen aus der Nachbarschaft sowie Freundinnen seiner Enkelinnen sexuell zum Teil schwer missbraucht zu haben. Die Taten wurden erst bekannt geworden, als sich eine der mutmaßlichen Betroffenen im Januar 2020 bei der Polizei meldete.

Der Angeklagte wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, weil Ermittlungsrichter und Staatsanwaltschaft davon ausgingen, dass er weitere Straftaten gleicher Art begehen könnte. Für den Prozess wurde zunächst ein weiterer Verhandlungstermin am Freitag angesetzt. (afp)

