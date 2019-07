Schock in Dresden: Mann mit Messer schnappt sich Mädchen aus Kindergruppe an Bushaltestelle

Als eine Gruppe von 27 Hortkindern einer Grundschule in Dresden-Gruna am Mittwoch, 10. Juli, an der Bushaltestelle Zwinglistraße wartete, trat plötzlich ein Mann mit einem Messer an die Kinder heran und schnappte sich eines von ihnen.

Der 50-Jährige nahm das siebenjährige Mädchen in den Schwitzkasten und bedrohte es mit dem Messer.



Die ebenfalls fünf anwesenden Betreuer der Gruppe griffen daraufhin ein, weshalb der Angreifer, ein Deutscher, flüchtete. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Täter im Bereich der Papstdorfer Straße stellen. Die Beamten konnten den Mann zusammen mit den Betreuern überwältigen. Nach dem Polizeigewahrsam wurde er in medizinische Betreuung verbracht.

Das Mädchen und weitere sieben Hortkinder erlitten einen Schock und wurden ambulant versorgt. Die Polizei veranlasste eine Betreuung der Kinder sowie deren Eltern durch das Kriseninterventionsteam.“ (Thomas Geithner, Polizeisprecher)

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Angreifer das Messer kurz zuvor in einer Bäckerei an der Zwinglistraße erst gestohlen.

Die Ermittlungen der Behörden laufen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Diebstahls. (afp/sm)