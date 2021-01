Schüsse auf Zug abgegeben

Am Samstagabend (2.1.2021), gegen 21 Uhr, auf einer Bahnstrecke in Lüdenscheid Höhe der Wehberger Straße ein Zug von Unbekannten beschossen. Hierbei wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Fenster beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Bei der Tätersuche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Mordkommission in Hagen hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Neben den Einschüssen an der Regionalbahn, stellten Polizeibeamte auch gleich gelagerte Beschädigungen an einer Turnhalle am Wehberg fest.

Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung geführt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wem sind am Samstag, gegen 21 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Wehbergs aufgefallen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (ots)