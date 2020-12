Straelen: Frontalzusammenstoß an Weihnachten – Zwei Tote, vier Schwerverletzte

Am 1. Weihnachtsfeiertag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Straelen, im Landkreis Kleve (NRW). Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 17.00 Uhr ein 41-jähriger Audi-Fahrer aus Brüggen auf der Leuther Landstraße (B 221) in Straelen-Herongen aus bisher nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Skoda. Von den fünf Insassen überlebten ein 75-jähriger Krefelder und eine 47-jährige Frau aus Viersen nicht. Der Fahrer (50) und ein 8-jähriges Kind, beide aus Viersen, sowie eine 41-Jährige aus Krefeld, wurden schwer verletzt. Auch der den Unfall verursachende Audi-Fahrer wurde schwer verletzt.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt, die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.“ (Polizeibericht)

Alle Unfallbeteiligten sowie deren Angehörige werden derzeit vom polizeilichen Opferschutz betreut.

Die Unfallstelle konnte erst ab 21.00 Uhr wieder freigegeben werden. (sm)