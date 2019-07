Terrorwarnung: Polizei durchsucht Gefährder-Wohnungen in Köln und Düren

Wegen eines „Terrorverdachts“ hat die Polizei Wohnungen von Gefährdern aus dem islamistischen Milieu in Köln und Düren durchsucht.

Im Zentrum der Ermittlungen stehe eine Wohnung in Düren, in der die Polizei nach „weiteren konkreten Anhaltspunkten für eine Anschlagsplanung“ suche, teilte das Polizeipräsidium Köln am frühen Donnerstagmorgen mit. Zum Einsatz kamen demnach Spezialeinheiten der Polizei.

Nähere Angaben machten die Behörden zunächst nicht. Über „Einschätzungen zur Gefahrenlage sowie erste Ergebnisse aus den richterlich angeordneten Durchsuchungen“ solle am Donnerstagvormittag informiert werden.