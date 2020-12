Tödliches Gassi-Gehen in Leipzig: Hundebesitzer stirbt an Stichverletzung

Drei Hundebesitzer geraten in Streit. Stunden später treffen sie erneut aufeinander - mit letztlich tödlichem Ausgang.

Am Dienstag, 22. Dezember, veröffentlichte die Kriminalpolizei Leipzig einen „Zeugenaufruf nach Streitgeschehen mit Todesfolge“. Der Vorfall ereignete sich am frühen Abend des 20. November. Doch bereits am Vormittag desselben Tages waren die drei beteiligten Hundebesitzer erstmals aneinandergeraten.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen der Streitgeschehen um Hinweise unter Telefon 0341 / 966 4 6666 oder direkt bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig.

Auseinandersetzung am 20. November

In Leipzig-Neulindenau kam es am 20. November zu einem Aufeinandertreffen von Hundebesitzern. Zunächst trafen an jenem Freitagvormittag im Bereich der Dr. Hermann-Duncker-Straße, Ecke Jadassohnstraße, ein Jugendlicher (16) und zwei Männer (33, 52) mit ihren Hunden, zwei Boxermischlingen und einem Pekingesen, aufeinander. Es kam zu einem Streit.

Nur wenige Stunden später, gegen 18.35 Uhr, traf das Trio erneut zusammen, an derselben Stelle. Es kam wieder zu einer Auseinandersetzung, doch diesmal mit dramatischem Ausgang: Der 33-Jährige fügte im weiteren Verlauf dem 52-Jährigen eine schwere Stichverletzung zu, an deren Folgen der Mann schließlich im Krankenhaus verstarb. (sm)