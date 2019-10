Vier Festnahmen nach Kindesmissbrauch in NRW und Hessen

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen und Hessen ist offenbar einer neuen Serie sexuellen Kindesmissbrauchs auf der Spur, deren Ausmaß noch nicht abzuschätzen ist. Bei einem von insgesamt vier festgenommenen Männern wurden mehr als drei Terabyte Datenmaterial gefunden, wie die Ermittler am Donnerstag in Köln mitteilten. Bislang seien sechs Opfer im Alter zwischen weniger als einem Jahr und bis zu zehn Jahren bekannt.

Bei den Opfern soll es sich demnach überwiegend um Kinder der Stiefkinder der mutmaßlichen Täter handeln. Nach Angaben der Ermittler wurden die Tatverdächtigen in Bergisch Gladbach bei Köln, im Raum Wesel am Niederrhein, im Bereich des rheinischen Langenfeld sowie in Wiesbaden festgenommen. Drei Männer sitzen in Untersuchungshaft, der vierte Verdächtige sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Schwerpunkt der Ermittlungsarbeiten liege nun auf der Auswertung des umfangreichen Datenmaterials, sagten Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln. Bislang sei erst „ein Bruchteil“ der gesicherten Datenträger gesichtet worden. Es gebe derzeit zwar keine Hinweise auf weitere Täter, jedoch sei es möglich, dass es nicht bei den vier Tatverdächtigen bleiben werde. (afp)