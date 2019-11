China: Bürger werden per Gesichtserkennung öffentlich diffamiert

Schriftsteller Matthew Brenna, bekannt für sein Buch „The Story of WeChat“ ist auf Twitter äußerst aktiv. Doch auch der Co-Host des „China Tech Talk Podcast‘ ist manchmal überrascht, was ihm nach 15 Jahren in China noch so alles über den Weg läuft, wie seinem Twitter-account zu entnehmen ist.

Viele Nutzer verblüffte nun ein von ihm veröffentlichtes Video, bei dem er schrieb:

Chinese facial recognition system to discourage minor traffic violations. Cross the road when you shouldn’t and a picture of you with your name, ID card number pop up on the big screen for everyone to see. pic.twitter.com/M3uRILtYEG

— Matthew Brennan (@mbrennanchina) 4. November 2019