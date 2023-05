Acht Ensembles auf fünf Kontinenten: Shen Yun beendet Welttournee 2023 mit Rekordzahl

Shen Yun hat viel zu bieten: Musik, Tanz und Geschichten aus 5.000 Jahren chinesischer Kultur, die ans Herz gehen und berühren. Das Publikum in allen Teilen der Welt war begeistert – nur in China war das Ensemble nicht. Warum? Machen Sie sich selbst ein Bild.

Mitte Mai fanden die letzten Vorstellungen von Shen Yun Performing Arts auf ihrer Tournee 2023 in Schweden und Mexiko statt.

Der Erfolg der chinesischen Künstlergruppen aus New York ist bombastisch. Von Dezember 2022 bis Mai 2023 waren acht gleich große Ensembles auf fünf Kontinente unterwegs, um weltweit die Schönheit der traditionellen chinesischen Kultur ohne kommunistischen Einfluss zu zeigen.

Insgesamt traten sie in rund 200 Städten mit fast 800 Aufführungen auf, wo das Publikum die Künstler mit großem Beifall empfing. Darunter 180 Shows in 13 europäischen Ländern – eine Rekordzahl in der Geschichte von Shen Yun.

„Sie sprangen bis zu zehn Mal hintereinander im Spagat und machten einen so schwierigen Salto, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Das ist wirklich wunderschön.“ Die Leichtigkeit der Bewegungen und die Top-Technik der Shen-Yun-Tänzer bewunderte die schwedische Star-Künstlerin Jasmine Takacs. Sie hatte die letzten zwei Tickets von der letzten Show der Shen-Yun-Europatournee 2023 in Stockholm erworben.

Takacs ist eine international bekannte Tänzerin und Schauspielerin. Sie hatte große Erfolge bei Shows wie Britain’s Got Talent, Britain Come Dancing und anderen.

Takacs sagte, obwohl es für sie das erste Mal war, Shen Yun zu sehen, habe sie aufgrund ihrer Arbeit überall von Shen Yun gehört: „Egal wohin ich gehe, ich sehe Shen-Yun-Werbung in den Vereinigten Staaten, in Europa, in London, ich sehe es überall und jetzt, wo sie in Schweden ist, denke ich, dass ich es sehen muss.“

„Ich bewundere das hervorragende Niveau der [Shen-Yun-]Tänzer. Ihre Bewegungsfähigkeiten und all ihre kreativen Ideen sind absolut wunderbar.“

Takacs ist auch auf der spirituellen Ebene zutiefst berührt. „Shen Yun hat mir viel Inspiration und Emotionen gebracht. Heute Abend habe ich innerhalb zwei Stunden zufriedenes Lächeln, herzliches Lachen und Tränen in den Augen hintereinander erlebt. Ich bin erfüllt von voller Freude.“ „Und alles ist voller künstlerischer Schönheit, ich liebe Shen Yun!“, sagte sie.

„Es gibt so viel Gutes im Leben“

Paul Baumbach, Abgeordneter des Bundesstaates Delaware, mit der Shen-Yun-Dirigentin Ying Chen im Miller Theatre in Philadelphia am Abend des 13. April 2023. Foto: NTD

„Bei der Aufführung wurde einem warm ums Herz“, sagte der amerikanische Abgeordnete Paul Baumbach aus dem Bundesstaat Delaware. „Wenn man so etwas Erbauliches wie die Shen-Yun-Aufführung sieht, hilft es einem, sich daran zu erinnern, dass es so viel Gutes im Leben gibt.“

Er war erstaunt über „die Athletik und das Können [der Künstler]“. Sie seien das Ergebnis eines lebenslangen Studiums von Hingabe und Einsatz.

„Es war großartig anzusehen und einfach nur bewundernswert.

Zu Tränen gerührt

Die Tanzlehrerin Weiwen Huang besuchte am 10. März 2023 eine Matinee von Shen Yun in der Tainan Cultural Center Performing Hall in Taiwan. Foto: Annie Gong/The Epoch Times

Die taiwanische Tanzlehrerin Weiwei Huang war zu Tränen gerührt, als sie im Publikum saß und Shen Yun beobachtete.

„Ihre tänzerischen Fähigkeiten sind auf einem unglaublich hohen Niveau. Sie waren so synchron. Das ist etwas, was wir Tänzer alle anstreben, aber nicht erreichen können. Ich möchte von ihnen lernen“, sagte sie.

Über die irdische Welt hinaus

Shen Yun „zeigt das Wesen und das Herz so vieler Künstler – eine göttliche Kraft muss ihnen helfen. Sie transzendieren die irdische Welt“.

Das sagte die Bollywood-Choreografin Honey Kalaria nach einer Aufführung im Londoner Eventim Apollo.

„Diese Anmut zu sehen, bereitet den Zuschauern so viel Freude. Es ist, als würden sie schweben […]. Sie waren absolut phänomenal.“ Auf einer Skala mit 10 Punkten würde sie dem Ensemble eine 11 geben.

Honey Kalaria genoss Shen Yun im Eventim Apollo am Abend des 20. April 2023 in London. Foto: NTD

„Brillant, außergewöhnlich und professionell“

Der ehemalige stellvertretende neuseeländische Premierminister Winston Peters besuchte eine Shen-Yun-Aufführung in Auckland. Ihm gefiel jeder Aspekt der Aufführung. Die Aufführung war „brillant […] außergewöhnlich [und] professionell gemacht“, sagte er.

„Das war ein hervorragendes Beispiel für Tausende Jahre chinesischer Geschichte und Dramatik […], eine wunderbare Darstellung eines wichtigen Teils der Weltgeschichte.“

Winston Peters, Vorsitzender von NZ First, im Kiri Te Kanawa Theatre am 20. April 2023 in Auckland. Foto: NTD

Shen Yun Performing Arts mit Sitz in New York ist das weltweit bedeutendste Ensemble für klassischen chinesischen Tanz und Musik. Es wurde 2006 von führenden chinesischen Künstlern gegründet, die vor der Verfolgung ihres Glaubens durch das kommunistische Regime Chinas geflohen sind.

Nach der blutigen kommunistischen Machtübernahme im Jahr 1949 erlebte die chinesische Kultur eine Zeit der massiven Zerstörung.

Jetzt, in der freien Welt, versuchen diese Künstler, die 5.000 Jahre alte göttlich inspirierte Kultur des Landes wiederzubeleben und das Bewusstsein für die Menschenrechtsverletzungen in China zu schärfen.

„Shen Yuns Engagement verdient den Nobelpreis“

Für das Engagement der Künstler bei der Wiederbelebung der traditionellen Kultur sagte der italienische Stadtrat Giampiero Leo, dass Shen Yun einen Nobelpreis verdiene.

Giampiero Leo genoss die Abendvorstellung von Shen Yun am 18. April 2023 im Teatro Regio di Torino, Italien. Foto: NTD

„Es war bewegend, aufregend und ich würde das Wort ‚Aufführung‘ nicht benutzen. Das ist zu bescheiden. Es ist ein Meisterwerk“, rief er vor Begeisterung.

„Die Show belebt Werte wie Ritterlichkeit, Heldentum, die Stärke der Gewaltlosigkeit, die bereits Geschichte sind. Das ist keine Feigheit, denn man muss bereits sein, die Risiken auf sich zu nehmen. Shen Yun bringt diese Botschaft in die Welt.“

„Große Bereicherung“

Auch die kubanische Menschenrechtsaktivistin Rosa Maria Paya hält Shen Yun für eine „große Bereicherung für die Öffentlichkeit“.

„Es projiziert ein Bild von China, das vielen unbekannt ist“, und es „rettet Werte und Geschichte, die viele in der Welt einfach ignorieren“, sagte sie.

„Ich finde es wirklich toll, dass sie nicht nur über die Geschichte Chinas berichten, sondern auch darüber, was derzeit in China vor sich geht. Das ist für mich von großem Wert.“

Die kubanische Menschenrechtsaktivistin Rosa Maria Paya besuchte Shen Yun Performing Arts am 29. Dezember 2022 im Adrienne Arsht Center in Miami. Foto: NTD

„Das Orchester klang wunderbar“

Shen Yun tourt mit einem Live-Orchester. Es ist das Erste in der Welt, das westliche und chinesische Instrumente in einem Orchester fest verankert hat.

Die Originalkompositionen von Shen Yun basieren auf klassischer westlicher Orchestrierung und heben dabei traditionelle chinesische Instrumente wie die zweisaitige Erhu und die Pipa – eine alte chinesische Laute – hervor. Es bringt dem Publikum das Beste aus beiden Welten.

Sharon Lee (li.) bei der Aufführung von Shen Yun Performing Arts am 21. März 2023 in der First Ontario Concert Hall in Hamilton, Kanada. Foto: NTD

Sharon Lee, eine der künstlerischen Leiterinnen des Toronto Concert Orchestra, war von dieser einzigartigen Kombination beeindruckt.

„Es war wunderschön. Das Orchester klang wunderbar. Das Verhältnis von Musik und Tanz war so ausgewogen, dass es eine Freude war, zuzusehen. Die Kompositionen klangen so, als wären sie wirklich aus der Geschichte.“

Tenor gratuliert künstlerischem Leiter von Shen Yun

Giorgio Casciarri am 25. April 2023 im Teatro degli Arcimboldi in Mailand, Italien. Foto: NTD

Der renommierte italienische Tenor Giorgio Casciarri sagte: „Diese Inszenierung ist wie ein Märchen und die Choreographie ist wunderschön. Aber mehr als das, es war eine Brücke zum Göttlichen.“

„Ich möchte dem künstlerischen Leiter sagen: ‚Machen Sie weiter so‘, denn er braucht keine Ratschläge. Ich möchte ihm dazu gratulieren, dass er ein so wunderbares Team von Künstlern hat.“

Himmel auf Erden mit Shen Yun

Diesem Gedanken schloss sich der renommierte und ausgezeichnete Architekt Robert Dale Lynch an, der beim Verlassen des Theaters unmissverständlich sagte: „Man kann den Himmel auf Erden haben, wenn man sein Leben so lebt, wie Shen Yun es zeigt.“

Robert Dale Lynch genießt Shen Yun Performing Arts am 21. Januar 2023 im George Mason University Center for the Arts. Foto: NTD

Neben klassischen chinesischen Tänzen, Volkstänzen und ethnischen Tänzen sowie musikalischen Solodarbietungen bietet Shen Yun geschichtenbasierte Stücke, die Geschichten von der Antike bis zur Gegenwart erzählen.

In diesem Jahr wurden Szenen aus Chinas Literaturklassikern „Die Reise in den Westen“ und „Die Geschichte der drei Reiche“ und anderen denkwürdigen historischen Aufzeichnungen der chinesischen Geschichte gezeigt.

„Ein fesselndes Gesamtpaket“

Paul Fletcher, ein australischer Bundestagsabgeordnete besuchte Shen Yun am 27. April 2023 im Sydney Lyric Theatre in Sydney, Australien. Foto: NTD

„Shen Yun ist ein fesselndes Gesamtpaket. Es ist sehr unterhaltsam, sehr informativ, macht sehr nachdenklich und ist sehr sehenswert“, erklärte der australische Parlamentsabgeordnete Paul Fletcher.

Mit Blick auf die animierte digitale Kulisse von Shen Yun sagte er: „Das Zusammenspiel von hoch entwickelter moderner Multimediatechnik mit den Darstellern auf der Bühne ist äußerst effektiv und sehr clever gemacht.“

„Wie ein Zaubertrick“

Der Oscar-prämierte Filmproduzent Tony Mark pflichtet ihm bei.

„Ich denke, der Einsatz der animierten Leinwand ist brillant – wirklich brillant. Es ist sehr ungewöhnlich, wie sie sie einsetzen. Sie haben es so gut zeitlich aufeinander abgestimmt – die Schauspieler haben sich perfekt in die Leinwand hinein und aus ihr heraus bewegt. Es ist wie ein Zaubertrick, aber wirklich brillant gemacht“, sagte Herr Mark.

Tony Mark am Eröffnungsabend von Shen Yun am 6. April 2023 im Lincoln Center in New York. Foto: Frank Liang/The Epoch Times

Laut der Website von Shen Yun schafft die innovative digitale Technologie eine nahtlose Interaktion zwischen der Hintergrundprojektion und den Darstellern auf der Bühne. Die Erfindung wurde patentiert und ermöglicht, die Bühne unbegrenzt zu erweitern.

Wahrhaftigkeit, Güte und Toleranz bringen Frieden

Auch der Präsident des koreanischen Baduk-Verbandes, Seo Hyoseok, war von dieser kreativen Technologie begeistert. „Es war erstaunlich und sehr unterhaltsam anzusehen!“

Seo Hyoseok besuchte am 18. Februar 2023 Shen Yun Performing Arts im National Theater of Korea. Foto: Dai Deman/The Epoch Times

Hyoseok sah sich Shen Yun in diesem Jahr zum dritten Mal an. Er war sehr berührt von den traditionellen Werten, die die Künstler vermittelten.

„Die Prinzipien der Wahrhaftigkeit, Güte und Toleranz können Frieden in die Herzen der Menschen bringen, Hass beseitigen und unsere Herzen mit Mitgefühl erfüllen“, sagte er.

„Dies ist eine Kultur, auf die China stolz sein kann. Ich hoffe, dass die Aufführung von Shen Yun die Herzen der Menschen läutern kann.“

Jedes Jahr kehrt das Shen-Yun-Ensemble mit einer brandneuen Choreografie, neuen Geschichten und Originalkompositionen zurück.

So ist jeder Besuch bei Shen Yun sowohl für neue als auch für diejenigen Besucher, welche die Show kennen, immer wieder eine faszinierende Überraschung.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Shen Yun Performing Arts Wraps Up 2023 World Tour Amidst Audience Praise and Acclaim (deutsche Bearbeitung nh)