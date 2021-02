Das chinesische Neujahr 2021: Jahr des Metall-Büffels

Am 12. Februar dieses Jahres wird das chinesische Neujahr und damit der wichtigste Feiertag in China gefeiert. Das Jahr 2021 steht im Zeichen des Büffels, dem zweiten Tier im chinesischen Tierkreiszeichen und im Element Metall. Diese Kombination steht in der traditionell chinesischen Kultur für die besten Voraussetzungen, Probleme zu lösen und bringt Hoffnung für 2021.

Jahre, wie das 2020er, welche im Zeichen der Metall-Ratte stehen, bringen laut traditionellen Überlieferungen immer Unheil mit sich, hingegen lässt das Jahr des Metall-Büffels hoffen. Denn der Büffel steht für Geduld, Durchhaltevermögen und man sagt, Büffel-Jahre sind die besten Jahre, um Probleme zu lösen. Jahre in diesem Tierkreiszeichen sind normalerweise solide Reformjahre, die keine großen Katastrophen mit sich bringen. Das Element Metall steht für Kraft und Ausdauer und ist damit ein guter Verstärker der Eigenschaften des Tierkreiszeichens.

Die chinesische Benennung der Jahre ergibt sich durch ein uraltes Nummerierungssystem von zehn Himmelsstämmen und zwölf Erdzweigen. Jedem der zwölf Tiere wird ein Erdzweig zugeteilt und mit den zehn Himmelsstämmen verbunden, welche wiederum eine Kombination der fünf Elemente (Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser) mit Yin und Yang darstellen. Daraus ergibt sich ein Sechzigjahreszyklus (12 x 5), in dem das Tierkreiszeichen Ratte in diesem Jahr auf das Element Metall trifft.

Der Hintergrund, warum Jahre im Tierkreiszeichen der Ratte für Unheil stehen und jene des Büffels im Zeichen der Lösung, geht auf die Charaktereigenschaften der Tiere in folgender Geschichte zurück:

Vor langer Zeit beschloss der mächtige Jadekaiser Yu Di die Reihenfolge der Tiere im Tierkreiszeichen zu bestimmen. Dafür lud er sie zu einem Fest ein und wollte sie je nach ihrer Ankunft nummerieren. Eigentlich wäre der Büffel aufgrund seiner Stärke und Durchhaltevermögen der Erste gewesen, jedoch wurde er von der Ratte überlistet. Die Ratte überredete ihn, sie auf seinem Rücken reiten zu lassen, damit sie zusammen zum Fest ankommen würden. Jedoch im letzten Moment sprang die Ratte vom Rücken des Büffels und lief voraus, um als erster beim Fest zu sein. Somit wurde der Büffel Zweiter.

Dass der Büffel die Ratte bedingungslos auf dem Rücken getragen hatte, spiegelt sein aufrichtiges Wesen wider sowie seine Zuverlässigkeit und seinen Fleiß. Da Büffel sich aufopfernd um ihre Herde kümmern, sagt man im traditionellen China auch, dass der Büffel für starken Patriotismus und hohe Familienideale steht.

Während die Ratte einen hinterhältigen Charakter gezeigt hatte, werden die Werte, die der Büffel verkörpert, als Zeichen für ein hoffnungsvolles neues Jahr gesehen.

Warum das chinesische Jahr im Februar startet

Während sich unser westlicher gregorianischer Kalender nach der Sonne richtet, orientieren sich die Chinesen nach dem Lunisolarkalender beziehungsweise dem gebundenen Mondkalender. Dieser war der offizielle Kalender im früheren Kaiserreich. Zwar gab es eine Kalenderreform, aber wichtige Feiertage richten sich nach wie vor nach dem traditionellen Datum des Lunisolarkalenders.

Daher wird das Jahr des Metall-Büffels laut unserem westlichen Kalender vom 12. Februar 2021 bis 31. Januar 2022 andauern und uns hoffentlich ein vielversprechendes Jahr bringen.

Chinesische Traditionen zu Neujahr

Die Festtage rund um den Beginn des neuen Jahres, unter der kommunistischen Herrschaft „Frühlingsfest“ statt traditionell „Neujahr“ genannt, zählen zu den wichtigsten Feierlichkeiten im Jahr der Chinesen und lösen jährlich eine gewaltige Reisewelle aus. Viele sparen sich ihren gesamten Jahresurlaub auf, um zu dieser Zeit so lange wie möglich, mindestens 2 Wochen, meist länger, bei der Familie bleiben zu können. Man spricht von der größten Völkerwanderung weltweit, wenn sich mehrere hundert Millionen Chinesen aus den entferntesten Orten auf den Weg zu ihren Liebsten machen und dabei oft die ganze Arbeitswelt umwälzen. Viele Arbeitgeber, vor allem Baustellenbetreiber, rechnen damit, sich nach den Neujahrs-Festlichkeiten neue Arbeiter suchen zu müssen, da viele bei ihren Familien bleiben oder andere Jobangebote bekommen haben.

Rote Umschläge

Geschenke, ein herrliches Festessen und Feuerwerk sind in diesen Tagen nicht wegzudenken. Kindern wird von den Älteren Geld in roten Umschlägen (hongbao 紅包) überreicht, womit man die Weitergabe von Glück an die nächste Generation symbolisiert. Dazu gibt es die Geschichte des bösen Geistes namens Sui, der in der Silvesternacht dreimal die Köpfe der Kinder tätschelte. Dadurch bekamen die Kinder Fieber und waren, selbst wenn sie sich erholt hatten, nie mehr die gleichen wie vorher. Ein Paar unterhielt sein Kind eines Nachts mit einigen Münzen und legten diese, als das Kind einschlief, auf rotes Papier neben das Kissen. Als Sui kam, blitzten die Münzen auf und verscheuchten ihn.