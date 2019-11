Ehemaliger General der U.S. Air Force: „Wir reden vom Dritten Weltkrieg“

„Der Dritte Weltkrieg ist angekommen, jedoch wird er nicht mit Nuklearwaffen geführt, er findet durch Einfluss statt,“ zitiert Chris Chapell General Robert Spalding, einen Ex-Offizier der U.S. Air Force in seiner Show China Uncensored (China Unzensiert), einer Politik-Satire-Sendung, die den Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas auf der Welt aufdeckt.

Der Ex-General sagte im Interview: „Wir reden vom Dritten Weltkrieg. .. Im Militär sind wir darauf programmiert, im Ausland, außerhalb unserer Grenzen zu kämpfen.“ Jedoch findet dieser Krieg auf „unserem Boden“ statt.

Der Einfluss Chinas zeige sich überall, so Spalding. So gut wie alle großen amerikanischen Unternehmen würden durch ihre finanzielle Abhängigkeit von China bei wichtigen Fragen mundtot gemacht, wie man auch anhand der NBA sehen könne.

„Wenn die NBA also im Grunde genommen sehr nahe daran kommen kann, einen Geschäftsführer zu entlassen, weil er über seine Unterstützung für die Demokratiebewegung in Hongkong twittert, dann verstehen Sie die Macht der Kommunistischen Partei Chinas über das gesamte System.“

Robert Spalding ist ehemaliger Brigadegeneral der U.S. Air Force und Autor des Buches „Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept„. (rm)