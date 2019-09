„Ein solches Rechtssystem sollte scharf kritisiert werden“: Ex-Richter will Korruption in Chinas Justizsystem aufdecken

Nach fast einem Jahrzehnt als Richter am Obersten Gerichtshof im chinesischen Hubei entschied Xie Weidong, dass er genug vom Justizsystem der Kommunistischen Partei Chinas gesehen hatte – manchmal sagte man ihm sogar schon vor Beginn eines Prozesses, wie das Urteil auszusehen habe – und trat im Jahr 2000 als Richter zurück.

Xie lebt seit 2014 in Toronto. Er wurde von seiner kanadischen Frau dabei unterstützt eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Heute wird er genau von der Justiz verfolgt, für die er einst gearbeitet hatte.

Ich habe ein tiefes Verständnis des Justizsystems der Kommunistischen Partei Chinas und dieses System hat sehr ernste Probleme. Ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft mehr darüber erfahren kann“, sagte Xie der Epoch Times.

Xie erklärte, Opfer einer Verschwörung von lokalen Beamten in der chinesischen Provinz Hubei geworden zu sein. Diese hatten vor, einen Unternehmer seines Geschäfts zu berauben – eine Sache, an der die lokale Polizei und die Gerichte beteiligt waren. Sogar Xies Verwandte und ein kanadischer Staatsbürger wurden in den Fall hineingezogen und damit zu Zielpersonen chinesischer Beamter. Einige von ihnen wurden in China inhaftiert.

Im Jahr 2015 erfuhr Xie, dass die chinesische Polizei Interpol gebeten hatte, ihn auf die rote Fahndungsliste für Korruptions- und Bestechungsanklagen zu setzen. Die Straftaten derer er beschuldigt wurde, soll er während seiner Amtszeit als Richter in China verübt haben.

Vorherrschend politische Dimension

Vergangenen Monat teilte Interpol Xies in den USA ansässigem Anwalt schließlich mit, dass sein Mandant von der Liste gestrichen wurde, da es eine „vorherrschend politische Dimension“ für Chinas Antrag gebe.

Die Erklärung zitierte einen Bericht von Human Rights Watch (HRW) über die Methoden, die von den chinesischen Behörden angewandt werden, um diejenigen, die auf der Fahndungsliste stehen, zur Rückkehr nach China zu zwingen. Bemerkt wurde, dass in Xies Fall berücksichtigt wurde, was HRW über „ungerechtfertigte Verhaftungen, Androhung von Kollektivstrafen, Bewegungseinschränkungen und finanzielle Maßnahmen“ die gegen ihn ergriffen wurden geschrieben hat.

„Alle diese Elemente kommen zu einem Komplex von bestätigenden Beweisen hinzu, die die Argumente des Antragstellers [Xies Anwalt] in Bezug auf außergerichtliche Maßnahmen, die auf seine Verwandten angewendet werden, um seine Kapitulation zu erzwingen, verstärken und unterstützen“, so die Erklärung von Interpol vom 12. August. „Hier ist ein bedeutendes Potenzial wahrnehmbar… das [Interpol, als Mittel] zur Erleichterung politisch motivierter Aktivitäten benutzt wird.“

Aufenthaltsgenehmigung in Gefahr

Xie sagte, dass sein Name auf der roten Liste zunächst auch seinen Antrag auf Daueraufenthalt in Kanada behindert habe – die Behörden baten Xie jedoch um eine Stellungnahme zu der Fahndungsliste. Sein Antrag wurde zunächst abgelehnt, weil die Antwort nicht fristgerecht eingereicht wurde.

Nachdem ein kanadisches Gericht 2017 seinen Fall überprüft und seinen Antrag angenommen hatte, in dem er argumentierte, dass die von China vorgebrachten Anklagen gegen ihn nicht auf Beweisen beruhen, haben die Einwanderungsbehörden die Ablehnung fallen gelassen; sein Patenantrag wurde schließlich wieder aufgenommen und ist derzeit in Bearbeitung. [Sponsoring/Patenantrag ist eine Möglichkeit durch Fürsprache eines kanadischen Bürgers das Aufenthaltsrecht in Kanada zu erlangen]

„Das solide und effektive Rechtssystem im Westen hat meine legitimen Rechte geschützt“, sagte Xie.

Ein solides Rechtssystem kann Fakten korrekt identifizieren und die Rechte der Menschen wirksam schützen, weil es nur an Beweise glaubt.“

Er fügte hinzu, dass seine Erfahrung den Punkt beweist, den er seit seinem Ausscheiden aus dem chinesischen Justizsystem versucht klarzustellen: „Ein solches Rechtssystem sollte scharf kritisiert werden.“

„Das Geld anderer Leute einkassieren“

Laut Xie, der zu einem lautstarken Kritiker des chinesischen Justizsystems geworden ist, resultiert sein Leidensweg aus einem Zivilprozess in der Provinz Hubei in den 90er Jahren, den er als Richter am Obersten Gerichtshof geleitet hat.

Der Fall betraf den Geschäftsinhaber You Xiaolin, der seine Klage gegen ein anderes Unternehmen, die Wertpapierhandelsabteilung von Ping An Securities, gewann. Sowohl das Untergericht als auch das Oberste Gericht entschieden zu Gunsten von You Xiaolin. Xie hörte den Fall 1999 im Rahmen eines dreiköpfigen Obersten Gerichtsausschusses an, bevor er sein Amt im Jahr 2000 niederlegte.

Im Jahr 2004 leitete ein anderes Unternehmen, die Wuhan Securities Trading Department, eine Klage gegen You Xiaolin ein und diesmal entschieden die Gerichte gegen ihn. Er wurde verhaftet und das gesamte persönliche und geschäftliche Vermögen von ihm und seiner Familie beschlagnahmt.

Sippenhaft

Im Jahr 2005 haben die lokalen Behörden You Xiaolins Schwester, You Ziqi, die 2002 nach Kanada ausgewandert ist und heute kanadische Staatsbürgerin ist, angeklagt. You Ziqi sollt versucht haben, das Vermögen ihres Bruders zu übernehmen. Ihre Mutter, Deng Qing, behauptet, dass die Behörden diesen Schritt unternommen haben, um zu verhindern, dass You Ziqi nach China zurückkehrt und das beschlagnahmte Eigentum wieder einfordert.

You Ziqi wusste nicht, dass sie gesucht wurde. 2014 wurde sie nach ihrer Einreise in China festgenommen.

Xie Weidong gab ab, derzeit von den örtlichen Behörden verfolgt zu werden. Xie glaubt, man wolle ihn zu der Aussage zwingen, Bestechungsgelder von You Ziqi angenommen zu haben, um 1999 zugunsten ihres Bruders zu entscheiden.

„Die Banden von schwarzen [nicht Hautfarbe, sondern finstere Seelenverfassung] und bösen Beamten auf allen Ebenen unter der Autokratie der Kommunistischen Partei Chinas greifen oft zu betrügerischen Mitteln, um Privateigentum zu beschlagnahmen und versuchen dann, die Opfer zum Schweigen zu bringen“, sagte Xie. „Sie haben meinen Namen auf die rote Liste von Interpol gesetzt, indem sie die höheren Beamten bestochen haben.“

Sowohl Xies Sohn als auch seine Schwester wurden in China festgenommen. Damit wird versucht, ihn zur Rückkehr zu zwingen, so Xie. Seinem Sohn, der im November 2016 inhaftiert wurde, wurde die Freilassung auf Kaution verweigert. Er befindet sich noch immer in Haft. Seine Schwester, die im September 2016 inhaftiert wurde, wurde gegen Kaution freigelassen und wartet auf ihren Prozess.

Seit Xie in Kanada lebt, hat es eine Reihe von Fällen gegeben, in denen Bekannte versucht haben, ihn nach China zurück zu holen. Er befürchtet allerdings, dass er dort verhaftet und gefoltert wird. So habe beispielsweise ein Anwalt, der früher seine Schwester vertrat, versucht, sich unter verdächtigen Umständen mit ihm zu treffen, um ihn zur Rückkehr zu bewegen.

Xie sagte, dass solche direkten Versuche in Kanada eingestellt wurden, nachdem sich die RCMP (kanadische Polizei) eingeschaltet hatte. Er stellte jedoch fest, dass die Bemühungen, an ihn heranzukommen, fortgesetzt werden. Dazu gehört auch, von Freunden in China zu hören, die von den Behörden gezwungen wurden, ihn davon zu überzeugen, in ein Drittland zu reisen, so dass er dort mit chinesischen Agenten konfrontiert werden kann.

„Die relevanten Dokumente aus der roten Liste von Interpol besagen, dass sie mich zu lebenslanger Haft verurteilen würden“, sagte Xie. „Auf diese Weise bringen sie die Menschen zum Schweigen und ihr Ziel, das Geld anderer Leute zu erbeuten, wird erreicht.“

Allen Zhang hat zu diesem Bericht beigetragen.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: Toronto Resident and Former Chinese Supreme Court Judge Wants China’s Justice System Exposed