Alibaba muss eine Strafe in Höhe von 2,75 Milliarden US-Dollar zahlen. Wo sein Gründer Jack Ma bleibt, ist rätselhaft. Was er aber vor Jahren gesagt hat, macht gerade im Netz die Runde. Scheinbar hat Jack Ma vor Jahren sein Schicksal vorausgesehen.

Chinas Wettbewerbshüter haben am 10. April 2021 eine Strafe in Höhe von 18 Milliarden Yuan, umgerechnet 2,75 Milliarden US-Dollar, gegen den Alibaba-Konzern verhängt. Das ist bis jetzt die größte Kartellstrafe in der chinesischen Geschichte.

Der größten Online-Handelsplattform der Welt wurde vorgeworfen, ihre marktbeherrschende Position ausgenutzt zu haben, um Händler zu bestrafen, die ihre Waren über konkurrierende Dienste angeboten hätten.

Vier Tage später erschien Jack Ma unerwartet in der Öffentlichkeit, wenn auch nur online. Laut der russischen Satellitennachrichtenagentur hielt Putin am 14. April eine Sitzung des Aufsichtsrats der Russischen Geographischen Gesellschaft ab. Jack Ma nahm per Videoverbindung an der Sitzung teil. Während des fast zweistündigen Treffens hat Jack Ma nicht gesprochen. Er hörte den Berichten der anderen Teilnehmer zu und trank gelegentlich Tee.

Jack Ma sagte auf dem Shanghai Bund Financial Summit im Oktober 2020: „Gute Innovationen haben keine Angst vor Aufsicht, aber sie haben Angst vor einer Aufsicht von gestern. Wir können den Flughafen nicht wie einen Bahnhof verwalten. Wir können die Zukunft nicht mit Methoden von gestern gestalten.“

Nach dieser Rede erschien Jack Ma kaum in der Öffentlichkeit. Anfang November letzten Jahres stoppten die Behörden kurzfristig den geplanten Börsengang der Alibaba-Finanztochter Ant Group. Es hätte der größte Börsengang aller Zeiten werden sollen. Seitdem stehen die Konzerne von Jack Ma im Visier der Behörden.

Ehemalige Partei-Beamte: Die böse Natur des politischen Systems ist das grundlegende Problem

Vor kurzem hat eine Rede von Jack Ma heftige Diskussionen im Netz ausgelöst. Er hat vor Jahren gesagt: „Kein chinesischer Unternehmer findet ein gutes Ende.“ Die frühere Beamtin der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), Xia Cai, wies darauf hin, dass die Übel des KPC-Systems die Hauptursache für solche Ergebnisse in privaten Unternehmen auf dem Festland sind.

Hongkongs „Initium Media“ zitierte am 12. April in einem Artikel die Rede von Jack Ma aus dem Jahr 2013. Damals sagte er vor Privatunternehmern: „Fast kein chinesischer Unternehmer findet einen guten Tod“ – es scheint, dass er vor Jahren sein Schicksal vorausgesehen hat.

In einem exklusiven Interview im Jahr 2013 mit dem „Esquire“-Magazin sagte Jack Ma: „Ich bin der Meinung, dass chinesische Unternehmer kein gutes Ende finden.“

Er fuhr fort: „Ich, Jack Ma, kenne mein Ende bereits. Also sehe ich es optimistisch. Es endet so, egal ob gut oder schlecht … Sie wissen, dass es kein gutes Ende hat und tun es trotzdem weiter. Das ist meisterhaft.“

Xia Cai, eine ehemalige Professorin der Parteischule des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, sagte am 12. April in ihrem Tweet: „2013 wurde der sogenannte umfassende Reformplan der KPC bekanntgegeben. Privatunternehmer waren begeistert und glaubten, dass die Teilnahme an staatlichen Unternehmen zur Durchführung gemischter Operationen eine weitere Investitionsrunde darstellt. Zu dieser Zeit baten mich einige Privatunternehmer um einen Kommentar. Ich sagte: ‚Halten Sie Ihre Brieftasche fest und lassen Sie sich nicht in die Falle locken. Ihr Geld wird niemals zurückkommen.’“

Cai sagte: „Versprechung ohne Schutzmaßnahmen ist einfach eine Täuschung. Fairer Marktzugang und Wettbewerb erfordern transparente Rechtsstaatlichkeit und tiefgreifende politische Reformen. Mächte müssen geteilt werden. Aber in dem oben genannten Reformplan der KPC sind solche Maßnahmen nicht zu finden. Im Gegenteil. Drin steht, dass Überwachung von Online-Kommunikation verstärkt und Netzmanagement zur Überwachung der Gesellschaft durchgeführt werden soll.“

Nach Analyse von Xia Cai ist „das institutionelle Übel von grundlegender Bedeutung. Das totalitäre System zwingt private Unternehmen, sich mit den Mächtigen zu verbünden. Die meisten privaten Unternehmen, die größer werden können, sind eng mit Regierungsbeamten verbunden.

Private Unternehmen haben auf dem chinesischen Festland kein rechtliches und sicheres institutionelles Umfeld. Sie wurden durch Enteignung in den Tod getrieben oder von neidischen Beamten aus irgendwelchen Gründen verhaftet oder mussten sich unter dem Vorwand der Korruption einer strengen Parteidisziplin unterordnen. Diese Fälle gibt es vielfach.“

Xia Cai, geboren im Jahr 1952 in Changzhou, war Professorin der wichtigsten Parteihochschule Chinas. Ihr Großvater war einer der Veteranen der KPC. Ihre scharfe Kritik an Xi Jinping sorgte für Aufsehen. Im Jahr 2020 wurde sie aus der Partei ausgeschlossen. Trotzdem vertrat sie ihre Meinung weiter. Cai lebt seit dem vergangenen Jahr in den USA im Exil und äußert sich seitdem noch offener kritisch über das chinesische Regime. Sie kritisierte die KPC als politischen Zombie und Xi Jinping als Mafia-Boss.

