Stephen Bannon: Hongkong ist das „wichtigste Ereignis“ in der heutigen Welt

Stacey Tang und Stephen (Steve) Bannon diskutierten über die jüngsten Proteste in Hongkong, die Rolle der chinesischen Kommunistischen Partei bei allem und darüber, was gewisse amerikanische „Finanzeliten“ damit zu tun haben.. Das Interview wurde aus Gründen der Kürze und Klarheit überarbeitet.

Epoch Times: Ich denke, das letzte Mal, als Sie von The Epoch Times und NTD interviewt wurden, war im April und in den letzten zwei Monaten geschahen viele Dinge, insbesondere in Bezug auf Hongkong. Die beiden Massenproteste, die die Regierung dazu veranlasst haben, das Auslieferungsgesetz auszusetzen, was ist Ihre Schlussfolgerung daraus?

Steve Bannon: Ich denke, das straft alles Lügen, was die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) über das chinesische Volk gesagt hat. Sie sehen die Demokratie dort in der Praxis. Ich meine, schauen Sie sich die jungen Menschen in Hongkong an, die sich insbesondere gegen die KPCh gewehrt haben. Es geht hier nicht um ein Auslieferungsgesetz, sondern um die Souveränität Hongkongs. Es geht um das Abkommen, das die Kommunistische Partei Chinas mit den Briten und der Welt 1997 abgeschlossen hat: „Ein Land, zwei Systeme“, und die „zwei Systeme“ sollten auf einer echten Demokratie und Freiheit für das Volk von Hongkong basieren.

Ich denke, was am erstaunlichsten ist, ist, dass dies von jungen Menschen vorangetrieben wird. Junge Menschen und viele dieser Menschen sind Christen, viele dieser Menschen sind Falun Gong Anhänger, viele dieser Menschen haben einen tiefen spirituellen Glauben. Und sie wollen Redefreiheit, sie wollen Versammlungsfreiheit, sie wollen Religionsfreiheit, und sie wollen Rechtsstaatlichkeit. Hier geht es um die Rechtsstaatlichkeit in Hongkong und ich denke, deshalb ist die Welt aufgewacht, weil sie sieht, wie tiefgreifend diese Bewegung ist. Und ich finde es fantastisch. Sie hat die Furcht vor Gott in den radikalen Kader gebracht, der die KPCh in Peking leitet, weil wir auch gesehen haben, wie sich die Welt verändert hat.

Sie können keinen Tiananmen-Platz mehr haben. Vertraut mir, dass sie es an diesem zweiten Wochenende auf die schlimmste Weise wollten, nicht am ersten. Ich denke, dass sie am ersten Wochenende schockiert waren, aber am zweiten Wochenende wollten sie die Schläger reinschicken, um die Menge wirklich unter Kontrolle zu bringen und sie zu zerstreuen.

Und man konnte erkennen, dass die Weltmedien und diese jungen Leute nicht im Begriff waren, aufzugeben, und es wird berichtet, sie haben es nicht getan. Aber die Polizeibrutalität, die an diesen zwei Wochenenden auftrat, zeigte ihnen alles, was sie über die KPCh wissen mussten. Aber ich denke, Hong Kong – und ich habe das jetzt in den letzten drei oder vier Wochen schon gesagt – das ist das wichtigste Ereignis, das in der Welt passiert.

Epoch Times: Ich habe über diese Frage nachgedacht. Was halten Sie von der historischen Bedeutung dieses Ereignisses?

Steve Bannon: Es ist sehr wichtig. Erstens, erinnern Sie sich, dass die ganze Welt dieser Lüge geglaubt hat, dass das chinesische Volk nicht bereit für die Demokratie ist, dass das chinesische Volk sich nicht selbst regieren kann. Ich sage immer wieder, dass es das Rassistischste ist, was ich je gehört habe, es ist inakzeptabel, dass die Hauptstädte der Welt und die Medien der Welt und die etablierte Weltordnung sich dem angeschlossen haben. Das chinesische Volk, warum haben sie dann einen Firewall? Warum werden sie unterdrückt? Warum sind sie versklavt? Warum glauben wir nur diese Behauptung, die die KPCh aufgestellt hat, dass China sich nicht selbst regieren kann?

Wenn man sich Hongkong ansieht, wenn man sich die Disziplin ansieht, dann wäre da das Äquivalent in den Vereinigten Staaten am ersten Wochenende eine Menge von etwa 40 oder 50 Millionen Menschen, die herauskommen. Ich denke, das zweite Wochenende wäre gewesen, als wären 80 Millionen Menschen gekommen. Sehen Sie, wie sie sich selbst unter Kontrolle halten. Schau, wie die Schüler studierten, während sie mit Tränengas vergast wurden. Schauen Sie, wie sie danach sauber gemacht haben, schauen Sie auf die Straßen, schauen Sie auf den Victoria Park, wo sie herumgingen und aufräumten, es war sauberer als zu Beginn.

Das ist es, worum es bei der Demokratie geht. Bei der Demokratie geht es um die Beteiligung der Bürger. Die ganze Sache des Nationalismus, von der wir sprechen, ist, dass der Nationalstaat die beste Einheit ist, um zu regieren, denn das ist die Einheit, die dem Bürger die größte Beteiligung an seiner Regierung gibt. Hongkong, so dachte ich, sei ein perfektes Beispiel für den Willen zur Demokratie.

Es geht hier nicht um ein Auslieferungsgesetz. Das Auslieferungsgesetz ist zwar schrecklich, denn es wird der Kommunistischen Partei Chinas ermöglichen, jeden beliebigen Menschen einfach zu ergreifen und ihn in diese Gefangenenlager in China zu bringen. Es geht in Wirklichkeit um Souveränität und deshalb denke ich, dass es so wichtig ist. Ich denke, historisch gesehen ist dies ein Wendepunkt. Hongkong wird ein starkes Echo hervorrufen. Schau, das ist der Grund, warum Xi nach Korea gegangen ist. Er sagte, ich sehe dich Hongkong und ich werde Korea aufwerten, nur um ihnen zu zeigen, damit Trump und die Leute es wissen, dass er immer noch das Sagen hat.

Ich denke, die andere Sache, die sehr interessant ist, ist die offensichtliche Lüge der KPCh. Ich habe die Berichterstattung verfolgt, die Leute, mit denen ich arbeite, haben mir die Inhalte der Pressekonferenzen geschickt, die sie in Peking abgehalten haben. Am ersten Wochenende sagten sie, dass 700.000 Menschen auf den Straßen sind, die das Gesetz unterstützen (an diesem Wochenende waren Hunderttausende auf den Straßen gegen das Auslieferungsgesetz). Ich meine, eine geradezu unverfrorene Lüge, weil sie nicht zulassen können, dass die Wahrheit gesagt wird.

Die zweite Lüge ist „fremde Mächte“, „die schwarze Hand der fremden Mächte“. Der (chinesische) Außenminister sagte gestern, es sei die schwarze Hand, es sei die CIA, es seien Miles Kwok und Steve Bannon. Es seien diese äußeren Agitatoren, es wären Gruppen wie Falun Gong, es sind all diese Unruhestifter im Westen, die versuchen, dies zu schüren. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein!

Dies ist eine Basisbewegung, die hauptsächlich von jungen Menschen in Hongkong getragen wird. Jetzt hat sich der Mittelstand angeschlossen. Außerdem beginnen die Geschäftsleute in Hongkong und die obere Mittelklasse, die immer auf der Seite der KPCh standen, weil sie keine Politik mitmachen wollen, klar zu sehen. Sie wollen eigentlich nur Geld verdienen. Sie verstehen jetzt allerdings, dass dies Hongkong als wichtiges Finanzzentrum betreffen wird – man muss Rechtsstaatlichkeit haben.

Die KPCh ist eine Gangsterorganisation, die von Gangstern mit der Mentalität von Gangstern geführt wird; sie sind Kriminelle, und sie haben eine kriminelle Einstellung. Ohne Rechtsstaatlichkeit kann man nicht den drittgrößten Finanzplatz der Welt haben. Ich denke, das ist es, was auf dem Spiel steht, die Einsätze in Hongkong könnten nicht höher sein.

Epoch Times: Also, was würden Sie erwarten, werden die Konsequenzen sein? Wird das Gesetz für immer ausgesetzt werden, oder wird die KPCh ihre Art und Weise, das Gesetz durchzusetzen, ändern, oder wird es vielleicht zu einem Verhandlungspunkt werden?

Steve Bannon: Es ist sehr interessant, dass sie getan haben, was ich dachte, dass sie tun werden, was einfach eine Verzögerung auf unbestimmte Zeit war. Um nicht zu sagen, eine vorübergehende unbestimmte Verzögerung, sie verzögern es auf unbestimmte Zeit. Ich denke letztendlich, dass sie Carrie Lam unter die Hufe kommen lassen. Sie werden sie als Opferlamm benutzen, kein Wortspiel beabsichtigt, um zu versuchen, dass dieses Ding verschwindet. Sie werden das nicht aufgeben. Sie haben bereits gezittert, was allen anderen auf dem chinesischen Festland und in Taiwan ein Signal senden sollte, dass sie nicht so mächtig sind, wie sie es sich vorgestellt haben. Zwei Millionen Hongkong-Chinesen, insbesondere eine Gruppe junger Menschen, haben die Kommunistische Partei Chinas, Wang Qishan, und Kaiser Xi und seine Handlanger, zurückgedrängt. Das ist unglaublich.

Epoch Times: Aber sie werden es nicht zugeben, die KPCh wird es nie zugeben.

Steve Bannon: Das werden sie nie zugeben. Sie werden sagen, dass es Carrie Lam war. Sie hat sie missverstanden. Carrie Lam hat das nicht korrekt ausgeführt. Sehen Sie, ich denke, sehr offen und ich habe das gesagt, ich denke, Carrie Lam ist eine Verräterin des Volkes von Hongkong. Es ist eine Schande, dass sie Hongkong-Chinesin ist. Sie war ein Laufbursche für die KPCh.

Epoch Times: Hätte das Konsequenzen für Taiwan? Ich glaube, ich habe gehört, dass Taiwan eine Parade veranstalten wird.

Steve Bannon: Ich hoffe es. Taiwan hat im Jahr 2020 eine große Wahl vor sich. Es gibt all diese Diskussionen über das Militär, insbesondere über das, was im Iran geschieht, eine Art militärische Situation in Taiwan. Ich denke, wichtiger als die militärische Situation ist die Wahl im Jahr 2020. Ich denke, Terry Gou und Foxconn sind eine fünfte Kolonne für die KPCh. Ich denke, dass die KMT, wenn sie ihr Profil nicht wirklich ändern, mit der KPCh im Bett liegt. Was sie versuchen werden, ist ein süßes, rührseliges Gespräch über die Wiedervereinigung zu führen. Ich glaube nicht, dass die Einsätze höher sein könnten. Erinnern Sie sich an das erste Wochenende, als die taiwanesischen Medien dies nicht berichteten.

Ich denke, Taiwan sollte hier aus Hongkong eine gewaltige, gewaltige Lehre ziehen, was Widerstand wirklich bedeutet und friedlicher Widerstand. Ich hoffe, sie veranstalten Kundgebungen, ich hoffe, sie veranstalten Paraden, ich hoffe, sie ehren Joshua Wong, und die jungen Menschen in Hongkong sollten als Beispiel für Demokratie am Werk hochgehalten werden.

Hier ist das, was ich den Menschen im Westen sage, wir haben hier junge Menschen, von denen die meisten eine gewisse spirituelle Zugehörigkeit haben, entweder das Christentum, den Katholizismus, Falun Gong oder den Buddhismus oder so. Die meisten von ihnen haben Sehnsucht und sie haben eine Art spirituellen Hintergrund. Man hört es in den Hymnen, die sie singen. Sie haben diese Hymnen, Lieder aus einigen dieser alten christlichen Hymnen gemacht und protestieren friedlich, während sie lernen, Tränengas abbekommen und nicht gewalttätig sind. Und sie protestieren für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Kapitalismus. Das ist das Mächtigste, was wir heute erleben können.

Epoch Times: Wie kann man den Protest der letzten Woche mit den Studentenprotesten von 1989 vergleichen?

Steve Bannon: Ich glaube, bei den Studentenprotesten 89, was mich erstaunt hat, war, als sie die Göttin der Demokratie gebaut haben. Ich sah die Statue in der Mitte des Platzes des Himmlischen Friedens. Ich fragte mich, wie lange wird das noch dauern? Sie haben das auf eine neue Ebene gehoben, es war unglaublich. Der Tiananmen Platz, wenn Sie zurückgehen und sich an den Westen erinnern, wusste der Westen nicht wirklich viel über den Tiananmen Platz, weil die KPCh Einfluss genommen hat.

Ich sage jetzt, nach dem Erfolg dieses epischen Meisterwerks „Tschernobyl“, dass jemand zurückgehen und eine Miniserie über den Platz des Himmlischen Friedens drehen sollte, weil die Menschen die Fakten nicht kennen. Wir haben vorhin diskutiert; wir wissen nicht einmal, wie viele Menschen getötet wurden. Wir kennen die Fakten darüber, wer im Gefängnis war, nicht. Wir wissen nicht einmal, wer der Panzermann war. Es gibt so wenig, dass wir wirklich über Tiananmen wissen.

Ich ging am 4. Juni zu einem Abendessen, um einige der Veteranen in DC vom Platz des Himmlischen Friedens zu ehren, um ihre Geschichten zu hören. Wenn man die Augenzeugen hört, scheint es gewiss, dass es viel mehr als zehntausend waren. Es scheint, dass die Brutalität ziemlich groß war, aber man sieht dort bei den Jugendlichen eine gewisse Verbindung, dass die damalige Zeit eine Sehnsucht hatte, nicht nur nach Demokratie, nach etwas tieferem. Ich denke, was Sie heute in Hongkong sehen, ist die brutale Unterdrückung aller Formen der Religion, die brutale Unterdrückung der Meinungsfreiheit, die brutale Unterdrückung der Versammlungsfreiheit, die brutale Unterdrückung durch den Firewall und der Rechtsstaatlichkeit.

Sie haben die Reaktion darauf gesehen. Was diese Kinder sagen, es geht nicht um die Auslieferung, sondern um unsere Souveränität. Wenn wir das zulassen, lügen sie [die KPCh] seit 1997 über alles. Nach und nach nehmen sie es weg. Wenn man sich ihre Forderungen ansieht, sind ihre Forderungen ziemlich einfach. Die wichtigste Forderung ist, dass sie eine Direktwahl wollen, sie wollen keine Carrie Lams mehr. Sie wollen nicht mehr die Mehrheit der von Peking ausgewählten Personen im Legislativrat, die nur noch Marionetten sind. Sie sind nur Laufburschen für das Regime in Peking. Was sie wollen, ist eine Demokratie, sie wollen, dass diese Menschen gewählt werden, weil sie wissen, dass die Regeln, wenn sie vom Volk von Hongkong gewählt werden, ganz anders sein werden. Ich denke, das ist sehr kraftvoll.



Epoch Times: Sie bewundern Präsident Reagan. Wie vergleicht man Reagan und Trump vor allem in Bezug darauf, dass Reagan dazu beigetragen hat, den Zusammenbruch des sowjetischen Kommunismus herbeizuführen? Glauben Sie, dass Trump das gleiche höhere Ziel hat, der KPCh ein Ende zu bereiten?

Steve Bannon: Präsident Trump. Ich denke, er ist sehr wohl der Reagan unserer heutigen Zeit. Er glaubt an den Frieden durch Stärke, er glaubt an die Menschen. Sie müssen sich daran erinnern, dass er sich in einer viel schwierigeren Position befindet. Dies ist einer der Gründe, warum wir den „Ausschuss für die gegenwärtige Gefahr“ gegründet haben. Es gibt gewisse Analogien zu den späten 70er Jahren in den 2010er Jahre. Erstens, dass Amerika damals in Vietnam war. Wir haben den Ball aus den Augen verloren, wo die wirkliche Bedrohung war, die wirkliche Bedrohung war der Aufstieg dieser militärischen Macht. Die Sowjetunion war die Unterdrückung der Menschen auf der ganzen Welt, die eigentlich in Zentralasien lag. In Osteuropa, in Afrika und der Karibik begannen sie sich zu verbreiten, sie hatten einen globalen Hegemonieplan. Das Einzige, was sie hatten, was sie schmerzte, war, dass sie die kommunistische Wirtschaft hatten, von der wir wissen, dass sie nicht funktionieren kann.

Trump befindet sich in einer[anderen] Situation. Denken Sie daran, dass es damals eine Art von zumindest Einheit gab, obwohl es zwischen unseren Eliten eine Spaltung gab, gab es eine zentrale Einheit. Erinnern Sie sich an den „Ausschuss der gegenwärtigen Gefahr“ in den 70er Jahren mit Demokraten und Republikanern, die Menschen wie Scoop Jackson waren, Menschen, die Falken waren, die sagten, hey, wir müssen uns damit auseinandersetzen.

Heute haben Sie genau das Gegenteil davon. Erinnern Sie sich, wie die KPCh so mächtig geworden ist? Die KPCh ist so mächtig geworden, weil die Eliten, die Eliten Westeuropas und der Vereinigten Staaten, die Finanzabteilung, die Unternehmen, die Medien und die politische Klasse die KPCh unterstützt haben. Denken Sie daran, dass die KPCh nichts wäre, wenn sie nicht vom westlichen Kapitalismus finanziert und nicht mit westlicher Technologie ausgestattet würde oder die Möglichkeit hätte, westliche Technologie zu stehlen. Alle Überwachungstechnologien, mit denen sie ihr Volk unterdrücken, wurden entweder an sie verkauft oder wurden vom Westen gestohlen.

So kommt Trump in eine Situation, in der alle Eliten gegen ihn sind, warum sind sie gegen ihn? Es ist ihnen egal, ob das Volk Chinas versklavt ist. Sie kümmern sich einfach nicht darum. Es ist ein Geschäftsmodell. Sie verdienen eine Menge Geld. Arbeit ist billig, weil das chinesische Volk versklavt ist, es ist ihnen egal, dass die christliche Untergrund-Kirche eine der schlimmsten Verfolgungen erlebt, die wir je von der Kommunistischen Partei Chinas gesehen haben. Es ist ihnen egal, ob ein Falun Gong Praktizierender in einem Gefängnis gefoltert wird. Es ist ihnen egal.

Hier ist, was ihnen wichtig ist, sie kümmern sich um Geld. Gehen wir zurück zu Trumps Inaugurationswoche, wir ließen Xi nach Davos reisen und diese Rede über die Globalisierung halten. Er wurde bewundert und alle kamen zu ihm, da er der Held der Globalisierung war. Diese Menschen in Davos wussten von den Konzentrationslagern für Uighuren, diese Menschen wussten, was mit dem Dalai Lama, den tibetischen Buddhisten, der Verfolgung der katholischen Untergrund-Kirche und der evangelischen Christen, den Qualen der Falun Gong-Anhänger, los war. Diese Leute wissen alles darüber, und es interessiert sie nicht.

Die KPCh hat ein staatskapitalistisches Modell, wie man Gewinne maximiert und das ist es, worum es ihnen geht. So kommt Trump in eine Situation, die ganz anders ist. Erinnern Sie sich, er kämpft gegen die gesamte etablierte Ordnung in diesem Fall. Die etablierte Ordnung sagt, wir haben im Grunde genommen ein Abkommen mit den Chinesen. Dieses System funktioniert gut für sie, es unterdrückt die Werktätigen.

Sie haben gestern ein perfektes Beispiel gesehen. Wir sind hier in Chicago und sprechen über die amerikanische Produktion und die Deindustrialisierung vor einem Publikum von hinduistischen Amerikanern, die als Unternehmer hierhergekommen sind und das Leiterplattengeschäft aufgebaut haben, das im Wesentlichen von der KPCh gesteuert und übernommen wurde. Denken Sie daran, kein einziges Widerspruch vom amerikanischen Establishment, es war für sie in Ordnung. So steckt Trump in einer viel schwierigeren Situation als Reagan, weil Trump die Republikanische Partei nicht hinter sich hat.

Außer den freundlichen Sprüchen, die die Kerle über Trumps Zölle bringen – die Republikanische Partei, die konservativen Think Tanks sind nicht darauf vorbereitet, das zu tun, was getan werden muss, um die KPCh in dem Wirtschaftskrieg, den sie gegen den Westen geführt haben, in die Schranken zu weisen.

Ich glaube, dass, wenn man weiterhin Dinge wie Hongkong sieht, die Menschen im Westen bereit sind, den Menschen auf dem chinesischen Festland, in Taiwan und in Hongkong den Rücken zu stärken, die sich nach Freiheit und Demokratie sehnen. Das ja, die KPCh, wie sie sich heute darstellt, wird in einigen Jahren nicht mehr den gleichen Einfluss auf China haben, ich denke, es ist eine sehr schwache Gruppe. Die Leute an der Wall Street sagten gerade, oh, man kann nicht einmal darüber reden. Sie sind die Herrscher Chinas und man muss nur verstehen, dass das feststeht wie das zweite Gesetz der Thermodynamik. Es ist eine metaphysische Gewissheit, dass sie die Herrscher sind. Ich sage, dass das nicht wahr ist.

Ich treffe ständig Auslandschinesen und sage den Leuten, dass Hongkong explodieren wird, sie alle haben über mich gelacht. Ich sagte, seht es euch an, es explodiert, es explodiert durch junge Leute, die sich weigern, sich zurückzuziehen. Denken Sie also daran, dass der Westen in Bezug auf China seit 20, 25 Jahren immer falsch lag. Das haben Sie gestern bei der Konferenz mit dem hinduamerikanischen Geschäftsmann gesehen. Sie hatten robuste Geschäfte mit 70 Milliarden Dollar Umsatz, die einfach so verschwunden waren und niemand dachte darüber nach. Niemand versuchte, sie zu verteidigen. Die Eliten im Westen liegen im Bett mit den Führern der KPCh, sie sind Finanzpartner, sie sind Geschäftspartner und sie sind diejenigen, die den größten Druck auf uns ausüben, nicht auf die KPCh. Aber wenn es in Hongkong weitergeht, wird die KPCh in vier oder fünf Jahren nicht mehr die gleiche sein.



Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: Stephen Bannon: Hong Kong the ‘Single Most Important Event’ in the World Today