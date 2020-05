Steve Bannon im Interview: Die Whistleblower-Bewegung – Wird Corona zu Chinas zweitem Tiananmen?

Vor einigen Tagen kündigte der frühere Chefstratege des Weißen Hauses, Steve Bannon, den Auftritt eines langjährigen Forschers aus dem Wuhaner P4-Biolabor an, der mithilfe des in den USA lebenden chinesischen Exil-Milliardärs Miles Kwok aus dem kommunistischen Staat flüchten konnte und über den Ursprung des Virus sprechen werde.

Narration: Zunächst griffen sie Mike Pompeo an. Dann veröffentlichten die chinesischen Medien Hetzschriften über Steve Bannon.

Simone Gao: Warum jetzt? Warum zielen sie gerade jetzt auf Sie?

Steve Bannon: Ich glaube, der Grund, warum sie gerade jetzt mit mir sprechen, ist, dass ich die ganze Zeit in den Medien bin.

Narration: Hat es etwas mit dem Gerücht zu tun, dass Bannon sich mit einem übergelaufenen Wissenschaftler aus dem Wuhan P4-Labor in Wuhan getroffen hat?

Mr. Bannon: Ich werde Ihnen sagen, dass es in China so viele gute Menschen gibt, die über das, was passiert ist, empört sind und der Whistleblower-Bewegung angehören wollen.

Simone Gao: Können Sie auf die eine oder andere Weise bestätigen, ob ein solcher Wissenschaftler vom Wuhan-Institut für Virologie, tatsächlich nach Amerika gekommen ist?

Steve Bannon: Ich würde sagen, Sie alle, Sie werden das alles zu gegebener Zeit sehen.

Narration: Sind das die dunklen Wolken am Horizont? Wird Peking wegen des Virus eine Tiananmen-ähnliche Gegenreaktion erleben? In diesem kritischen Moment hatte ich diese Diskussion mit Steve Bannon, dem Gastgeber von „War Room-Pandemic“.

Gastgeber: Ich bin Simone Gao, und Sie sehen gerade „Zooming In“.

(sm)

In Kürze erscheint das ganze Video mit deutschen Untertiteln.



