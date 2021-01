China stattet Soldatenhelme mit Selbstzerstörungsknopf aus

Das chinesische Militär rüstet in Tibet stationierte Soldaten mit neu entwickelten Helmen aus, in die ein Selbstzerstörungsknopf eingebaut ist. Der Knopf löst eine eingebettete Bombe aus, die den Soldaten tötet.

„In einer Kommandozentrale auf Bataillons- oder Brigadeebene überwacht ein Kommandeur einen Soldaten, der sich weit entfernt befindet, mithilfe des Navigationssystems. Der Kommandeur kann die Selbstzerstörungsfunktion des Helms des Soldaten aktivieren, wenn er keinen Kontakt mit ihm aufnehmen kann“, berichtete das staatliche Medium „China Observer“ am 27. Dezember 2020.

Der Soldat kann den Knopf auch selbst drücken. „Wenn ein Soldat schwer verwundet ist und sich nicht gefangen nehmen lassen will, kann er die Selbstzerstörungsfunktion selbst aktivieren. Dadurch kann er seine Würde bewahren und gleichzeitig verhindern, dass der Feind dieses Gerät in die Hände bekommt“, heißt es in dem Bericht.

Der neue Helm ist Teil eines „digitalen Kampfsystems für den einzelnen Soldaten“, das den Truppen des Gebietskommandos Tibet zur Verfügung gestellt wird. Sie stehen den indischen Truppen an der Grenze gegenüber, wo es kürzlich Gefechte um umstrittenes Gebiet in der Ladakh-Region gab.

Das System umfasst eine Antenne und eine Bombe, eine Nachtsicht-Multifunktionsbrille und ein digitales Kontrollterminal, das am Arm getragen werden kann.

Nach der Ausrüstung mit dem Gerät können die Soldaten an der Frontlinie über Funk mit dem Bataillonskommandeur in der Kommandozentrale kommunizieren, heißt es in dem Bericht.

In der Zwischenzeit kann der Kommandeur die Frontlinie sehen, indem er das Videomaterial sieht, das von der Kamera des Soldaten in seiner Jacke aufgenommen wurde.

Durch das Betrachten des Videomaterials kann der Kommandeur den Befehl geben, Artillerie auf indische Soldaten zu feuern, so der Bericht. Er behauptete weiter, dass die Soldaten den Knopf zur Detonation drücken können, wenn sie sich den indischen Streitkräften nähern. Dieses System würde sicherstellen, dass die chinesische Seite jeden möglichen Konflikt mit der indischen Armee gewinnen würde, so der Bericht.

Soldaten der Spezialeinheiten, der Kaderinfanterie sowie der Artillerie-, Luftfahrt- und Panzerdivisionen sollen mit diesem System ausgestattet werden.

Bericht kurze Zeit später gelöscht

Stunden nachdem der „Observer“ den Bericht veröffentlicht hatte, wurde der Inhalt über die eingebettete Bombe und die Selbstmordattentate gelöscht. Aber der ursprüngliche Bericht wurde von mehreren Websites archiviert.

Der in den USA ansässige Kommentator für China-Angelegenheiten, Tang Jingyuan, merkte an, dass diese neue Ausrüstung ein Beweis dafür ist, dass die Volksbefreiungsarmee (Chinas Militär) Schwierigkeiten hat, ihre Soldaten zu managen und zu extremen Methoden greifen muss, um sicherzustellen, dass sie nicht von ihren Posten desertieren oder ihren Kommandanten nicht gehorchen.

Seit 2018 hat das chinesische Regime zunehmend härtere Strafen gegen Deserteure verhängt, wie z.B. das Verbot, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, eine Schule zu besuchen, ein Geschäft zu betreiben, auf Regierungsposten zu arbeiten und Pässe zu beantragen.

„Jetzt werden die PLA-Soldaten gezwungen, zu kämpfen, wenn sie die Helme tragen. Andernfalls werden sie von ihrem Kommandeur getötet“, sagte Tang.

Zuerst erschienen in The Epoch Times USA / deutsche Bearbeitung nmc