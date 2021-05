Klimawende: Siemens-Energy-Chef erwartet „schmerzhafte“ Einschnitte für alle Bürger

Der Chef des Technologiekonzerns Siemens Energy, Christian Bruch, erwartet als Folge der „Klimawende“ deutlich spürbare Belastungen für alle Bürger. Das Leben jedes Einzelnen werde sich radikal ändern, sagte er dem „Spiegel“ dazu. „Wir müssen akzeptieren, dass diese Veränderungen auch schmerzhaft werden können“, so Bruch.

„Wir werden nicht jede Befindlichkeit berücksichtigen können, sei sie noch so berechtigt.“ Das müsse die Politik der Gesellschaft gegenüber klar aussprechen.

Dem Käufer eines Autos müsse es zum Beispiel wert sein, dass er 300 bis 400 Euro mehr für das Fahrzeug zahle, wenn Stahl mit Wasserstoff aus regenerativ erzeugtem Strom hergestellt werde. Die „Klimawende“ lasse sich nicht ohne Einschnitte für den einzelnen bewältigen, sagte der Manager.

„Der Flug nach Mallorca wird eben nicht mehr für 200 Euro zu haben sein.“ Es wird nach seiner Meinung auch Berufe und Qualifikationen geben, die man nicht mehr brauche. „Natürlich müssen wir das alles abfedern“, so Bruch. „Vor allem müssen wir erst einmal anfangen.“

Er kritisierte die schleppende klimapolitische Umsetzung in Deutschland. Alle aktuellen Maßnahmen, ob der Ausbau der Netze oder der Windenergie, gingen viel zu langsam voran. Es komme ihm so vor, „als stünden wir morgens im Tal und diskutierten darüber, auf welchen Gipfel wir steigen sollen, und zwar so lange, bis die Sonne untergangen ist“, so der Siemens-Energy-Chef.

Das neue „Klimagesetz“ der Bundesregierung ändere daran wenig. „Wir können noch dreimal die Ziele verschärfen, aber das hilft nicht viel.“ Man müsse die Umsetzung beschleunigen und überlegen, „was in den Jahren 2022, 2023 und 2024 konkret zu tun“ sei, so der Unternehmer.

„Es macht mich wahnsinnig zu sehen, wieviel wertvolle Zeit wir gerade verschenken.“ Als Sofortmaßnahme plädiert Bruch neben einem schnelleren Ausbau von regenerativen Energien, von Netzen und Speichern auch für den Bau neuer Erdgaskraftwerke. Sie sollten die schrumpfenden Kapazitäten bei der Erzeugung von Atom- und Kohlestrom ausgleichen. „Das gefällt nicht jedem“, sagte er. Aber ohne Erdgas werde es „schlicht und ergreifend nicht gehen“. (dts)

