Chinesen befürchten Ausbreitung der Pest – Ratten in Xilin Gol außer Kontrolle, Menschen erkrankt

Viele Chinesen stehen unter höchsten Alarmbereitschaft: Laut offiziellen Berichten der chinesischen Staatsmedien wurde bei mindestens vier Personen Pest diagnostiziert. Der erste Patient aus der nordwestchinesischen Provinz Gansu starb im September an der Beulenpest. Bei einem Mann und einer Frau aus Xilin Gol (einem Gebiet der chinesischen Inneren Mongolei) wurde Lungenpest festgestellt, beide werden in einem Krankenhaus in Peking behandelt. Der vierte Patient, ebenfalls aus der Inneren Mongolei, zog sich die Beulenpest zu, nachdem er am 5. November einen Wildhasen verzehrt hatte. Er wird ebenfalls in Peking behandelt.

Internetbenutzer vermuten jedoch, dass die chinesischen Behörden weitere Fälle der Pest vertuschen, obwohl diese Berichten zufolge Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Die beiden Patienten mit Lungenpest aus der Inneren Mongolei erkrankten in ihrer Heimatstadt, in Xilingol League.

Die Beulenpest wird hauptsächlich durch infizierte Flöhe von Kleintieren und Nagetieren wie Ratten, Präriehunden und Hasen verbreitet. Die drei Arten der Pest – Beulenpest, Pestsepsis und Lungenpest – ergeben sich durch den Verlauf der Infektion. Der Schwarze Tod, wie die Pest auch genannt wird, forderte im 14. Jahrhundert in Europa das Leben von 50 Millionen Menschen.

Plötzlicher Anstieg der Rattenpopulation in der Inneren Mongolei

Am 25. November erzählte ein lokaler Dorfbewohner der Provinz Xilingol der chinesischsprachigen Epoch Times unter der Bedingung von Anonymität, dass es in diesem Jahr einen plötzlichen Anstieg der Rattenmenge in der Inneren Mongolei gab. Die Ratteninvasion in der Xilingol begann im August, während die Menschen in den umliegenden Gebieten sie im Juni zu bemerken begannen. Er sagte, dass die Ratten überall herumlaufen.

Xilingol hat eine Fläche von 202.580 km² und etwa 1.046.900 Einwohner. Die Xilingol ist bekannt für ihre gut erhaltenen Wiesen und mongolischen Pferderassen. Sie grenzt im Norden an die Mongolei und liegt etwa 550 Kilometer nördlich von Peking.

„Es gibt viele Rattenlöcher auf dem Grünland und wir haben oft ein paar Ratten im Haus herumlaufen gesehen“, sagte er. „Die Behörden verteilten Rattengift an die Anwohner, aber ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Es gibt einfach zu viele Ratten, die in Gruppen von Hunderten laufen.“

Die auf Katastrophenhilfe spezialisierte Pekinger Fluggesellschaft Huabin Airlines gab am 20. November auf Twitter bekannt, dass das Unternehmen vier Hubschrauber auf das Xilingol-Grasland entsandt hat, um Rattengift zu verabreichen.

https://twitter.com/Today__China/status/1198481998844583936/video/1

Rattenmenge unkontrollierbar – Rattengift wird per Traktoren geliefert

Ein Mitarbeiter der örtlichen Gemeindeverwaltung sprach mit der chinesischsprachigen Epoch Times. Er bestätigte, dass die Rattenmenge unkontrollierbar geworden sei. Er sagte, dass lokale Beamten mit Traktoren Rattengift an die Hirten liefern, zusammen mit Broschüren, die Informationen über die Prävention der Beulenpest enthalten.

Er berichtete auch, dass an Bahnhöfen, Bushaltestellen, Ein- und Ausstiegsstellen von Großstädten in der Region die Körpertemperatur der Fahrgäste gemessen würde. Einige lokale Beamten wurden in einteiligen medizinischen Schutzanzügen gesehen, so dass die Menschen das Gefühl hatten, dass die Situation sehr ernst ist.

Nach Angaben der Behörden befindet sich die Xilingol League derzeit in einem Zustand der „ersten Phase“ der Alarmierung von Pest. Alle Bewohner haben Warnungen über die Gefahren des Verzehrs von Wildtieren und des Verbleibs vor Präriehunden erhalten.

Verteidigung gegen die Pest: Ausbreitung auf Peking verhindern

Das chinesische Finanzmagazin Caixin berichtete am 22. November, dass die Bubonic Plague Prevention and Control Emergency Response Leadership Group Pläne herausgegeben hat, um zu verhindern, dass sich die Pest auf Peking ausbreitet. Es wurden drei Verteidigungslinien vorgeschlagen: 1) Warnung der Öffentlichkeit vor der Epidemie; 2) Durchführung von körperlichen Untersuchungen [in medizinischen Einrichtungen]; und 3) Durchführung von medizinischen Untersuchungen an Ausgangskontrollpunkten.

Konkret wurden an allen Hauptverkehrsadern der Inneren Mongolei „Körpertemperatur-Kontrollpunkte“ eingerichtet. Alle Personen, die in der Region ein- und ausgehen, sind zu testen und müssen ihren Namen, Telefonnummer, Herkunftsort und ihr Reiseziel angeben.

Routinemäßige Blockade und Maulkörbe für Krankenhausarbeiter

Es ist bekannt, dass die chinesischen Behörden routinemäßig Informationen über ansteckende Epidemien wie den SARS-Ausbruch im Jahr 2003 blockierten. Ein Pekinger Bürger, der darum bat, anonym zu bleiben, sagte New Tang Dynasty TV, einer Schwestermedia der Epoch Times, dass es seinem ehemaligen Klassenkameraden, der im Xuanwu Hospital arbeitet – einem der besten Krankenhäuser in Peking – verboten sei, Informationen über Pestfälle weiterzugeben.

„Mein Klassenkamerad sagte mir, dass die Krankenhausverwaltung bereits eine Anordnung erlassen haben, dass keiner der Krankenhausmitarbeiter irgendwelche Außenstehenden über die tatsächliche Situation der Pest informieren darf“, sagte der Pekinger. Und:

Eigentlich gibt es sechs bestätigte Fälle. Genau wie die SARS-Verschleierung vor Jahren werden die Behörden es der Öffentlichkeit nicht erlauben,[alles] über den Ausbruch der Pest zu erfahren.“

