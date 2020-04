Chinesischer Makler: Viele Maskenfabriken in China erfüllen nicht die Hygiene- und Qualitätsstandards

Die Arbeiter vieler Fabriken, die Masken in China herstellen, tragen beim Umgang mit den Produkten selbst keine Masken oder Handschuhe. Das hat jetzt ein chinesischer Makler aufgedeckt. Angesichts der weltweiten Knappheit an Schutzausrüstung wirft dies weitere Fragen zur Verwendung chinesischer medizinischer Produkte auf.

Ein chinesischer Makler, der für den Export von in China hergestellten Masken zuständig ist, erklärte unter dem Pseudonym Chen Guohua dem chinesischen Nachrichtensender „Tech World“, dass 60 Prozent der Fabriken keine sterilen Arbeitsumgebungen haben.

Er erzählte von einem Besuch in einer staubigen Fabrik, in der Arbeiterinnen und Arbeiter mit Masken am Fließband hantierten, ohne selbst Masken oder Handschuhe zu tragen.

„Wer würde es wagen, Masken zu verwenden, die auf diese Weise hergestellt werden? Wer würde es mögen, sie auf seinem Gesicht zu tragen?“, fragte Chen.

Die Enthüllungen kommen inmitten von Berichten über schäbige medizinische Geräte aus China, während die Länder sich darum bemühen, medizinisches Personal und Bürger mit Schutzausrüstung zu versorgen. China hat seit dem 1. März 3,86 Milliarden Masken, 37,5 Millionen Stück persönliche Schutzausrüstung, 16.000 Beatmungsgeräte und 2,84 Millionen Testkits exportiert, sagte der Zollbeamte Jin Hai am 4. April gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Länder wie die Niederlande, die Türkei und Spanien haben sich jedoch darüber beschwert, dass einige in China hergestellte Lieferungen nicht den Qualitätsstandards entsprechen.

Die Niederlande gaben am 28. März bekannt, dass sie etwa 600.000 Masken, die von einem chinesischen Hersteller geliefert wurden, zurückgerufen haben. Niederländische Gesundheitsbeamte sagten, die Masken passten nicht richtig oder hätten defekte Filter.

Darüber hinaus teilte das Vereinigte Königreich mit, dass es die Rückerstattung von Millionen von aus China bestellten Virus-Antikörper-Testkits beantragen werde, nachdem eine Studie ergeben hatte, dass sie ungenaue Ergebnisse lieferten, berichtete „The Telegraph“.

In der vergangenen Woche verschärfte das chinesische Regime die Vorschriften für den Export von medizinischen Geräten, um den Bedenken Rechnung zu tragen. Am 31. März gaben die Behörden bekannt, dass nur Hersteller, die für den Verkauf ihrer Produkte innerhalb Chinas zugelassen waren, Testkits, chirurgische Masken, Schutzkittel, Ventilatoren und Infrarot-Thermometer exportieren durften.

Seit der Regeländerung hat der chinesische Zoll laut den am 5. April veröffentlichten Zolldaten 11,2 Millionen medizinische Versorgungsgüter beschlagnahmt, die von nicht akkreditierten Herstellern stammten. Darunter waren 9,9 Millionen Masken, 155.000 Schutzanzüge und 1,08 Millionen Testkits.

Chen war bis vor kurzem Verkäufer im E-Commerce, bevor er zum Export von Masken wechselte, nachdem er vermehrt Anfragen von seinen Kunden aus Übersee erhalten hatte.

Er sagte, dass die meisten Fabriken, die Masken herstellen, anfänglich Textil- oder Elektronikfabriken waren, die ihre Produktion schnell verlagerten, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, sodass ihre Ausrüstung und Technologie oft nicht den Standards entsprach.

Nach Angaben der chinesischen Finanznachrichtenseite „Sanyan Blockchain“ wurden zwischen dem 23. Januar und dem 11. März fast 5.500 Maskenhersteller in China gegründet.

Chen fügte hinzu, dass einige Fabriken einfach die für die Herstellung von Masken erforderliche Akkreditierung erwerben würden.

In chinesischen sozialen Medien sind auch Videos über unhygienische Fabrikbedingungen in Umlauf gebracht worden, was bei den Netizens Kritik hervorrief.

Einige Aufnahmen zeigen Arbeiterinnen und Arbeiter, die bei der Handhabung von Masken, die auf einem Förderband verarbeitet werden, keine Handschuhe tragen, während ein Video einen Mann zeigt, der seinen Schuh mit einem Haufen auf dem Boden gestapelter Masken abwischt.

