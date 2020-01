Experte: Von Coronavirus betroffenes Wuhan beherbergt Labor für biologische Kriegsführung

Die Lungen-Seuche, die China derzeit heimsucht und sich weiter verbreitet, könnte laut einem israelischen Experten für biologische Kriegsführung in einem Labor in Wuhan ihren Ursprung haben.

Wuhan beherbergt das Wuhan Institute of Virology, welches den Coronavirus in der Vergangenheit untersucht habe, einschließlich SARS, den H5N1-Influenzavirus (Vogelgrippe), die japanische Enzephalitis (infektiöse Gehirnentzündung) und Dengue. Die Forscher des Instituts untersuchten auch die Bakterien, die Anthrax (Milzbrand) verursachen.

Der ehemalige israelische Offizier des Militärgeheimdienstes, Dany Shoham, der die chinesische Biokriegsführung studiert hat, sagte, das Institut stehe in Verbindung mit Pekings verdecktem Biowaffenprogramm.

Bestimmte Laboratorien des Instituts haben sich wahrscheinlich, was Forschung und Entwicklung betrifft, mit chinesischen [biologischen Waffen] beschäftigt, zumindest mit ihnen gearbeitet, jedoch nicht als Haupteinrichtung der chinesischen Abteilung für Bio-Waffen“, sagte Herr Shoham der Washington Times.

Laut Shoham finde die Zusammenarbeit der zivil-militärischen Forschung im Geheimen statt und sei „definitiv verdeckt“. In einem im Juli letzten Jahres im Institute of National Defense Research and Analysis veröffentlichten Artikel sagte Shoham, dass das Wuhan-Institut eines von vier chinesischen Laboratorien ist, die sich mit der Entwicklung bestimmter Aspekte biologischer Waffen befassen.

Das Labor in Wuhan ist jedoch der einzige erklärte Standort in China, der mit tödlichen Viren arbeitetet.

Das Wuhan National Biosafety Laboratory (P4-Labor) des Instituts befasst sich mit der SARS-, Ebola-, Nipah- und Krim-Kongo-Fieber-Virusforschung. Es ist Chinas erstes Labor mit einem biologischen Schutzniveau der Stufe BSL-4.

„Coronaviren (insbesondere SARS) wurden am Institut untersucht und können dort aufbewahrt werden“, sagte Shoham.

Er sagte auch, dass SARS im Allgemeinen in das Programm der kommunistischen Partei Chinas (KPCh) für biologische Waffen aufgenommen und in mehreren verwandten Einrichtungen verarbeitet wurde. Es ist unklar, ob verschiedene Coronaviren dieses Instituts speziell in das Programm für biologische Waffen hinzugefügt wurden, jedoch sei dies sehr wahrscheinlich.

Übertragung durch Affen?

Der Biosicherheitsberater Tim Trevan aus Maryland äußerte sich bereits 2017 in der Zeitschrift Nature besorgt darüber, dass die im Rahmen des KPCh-Systems geschaffene (Verschwiegenheits-)Kultur das (Wuhan-)Institut unsicher machen würde. Es sei wichtig, dass jeder Mitarbeiter frei sprechen und Informationen veröffentlichen könne, die KPCh dies jedoch nicht zulasse und unterbinde.

Das Laboratorium in Wuhan führt zudem Tierversuche durch. Jedoch sind in China die Gesetze bei der Tierforschung im Vergleich zu westlichen Ländern viel lockerer. Über genau diesen Punkt ist Trevor besorgt.

Um beispielsweise das Verhalten des neuen Coronavirus (2019-nCov) zu untersuchen und um Behandlungen und Impfstoffe zu entwickeln, ist es erforderlich, dass die Forschungsaffen mit diesen Viren infiziert werden, bevor sie getestet werden. Affen sind jedoch unberechenbar und nur minimaler Kontakt könnte bereits zu einer Übertragung auf den Menschen führen. Ein Kratzer oder Biss wäre ausreichend.

Im Artikel wurde zudem enthüllt, dass der SARS-Virus mehrmals aus einem Labor in Peking „entkommen“ ist.

Das Wuhan P4-Labor ist etwa 32 Kilometer vom „South China Seafood Market“ – dem vermeintlichen Ausbruchsort des Virus – entfernt. Der Coronavirus hat offiziellen Angaben zufolge bereits 80 Todesopfer gefordert, 2.300 Menschen sollen sich infiziert haben. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher ausfallen.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]