Hua Tuo: Antiker chinesische Arzt, der seiner Zeit Jahrhunderte voraus war

In der chinesischen Mythologie spielen die Unsterblichen, bekannt als „Xian“ (仙), eine zentrale Rolle. Sie sind Wesen, die durch spirituelle, moralische und physische Perfektion oder durch den Konsum des Elixiers des Lebens Unsterblichkeit erlangt haben. Ihre Bedeutung und Darstellung variieren in verschiedenen chinesischen kulturellen und religiösen Traditionen, wie dem Daoismus, dem Konfuzianismus und dem Volksglauben.

Hua Tuo war dafür bekannt, dass er den Taoismus (Daoismus) praktizierte. Es heißt, er habe das Göttliche um Führung gebeten und sich und seine Fähigkeiten auf diese Weise verbessert. Den Taoisten der chinesischen Legende werden oft übernatürliche Fähigkeiten nachgesagt. In der westlichen Welt werden diese Kräfte oft als paranormale Fähigkeiten, übersinnliche Kräfte oder spirituelle Gaben bezeichnet. Im indischen Kulturkreis spricht man unter anderem von Sidhis und im chinesischen Kulturkreis von „Shentong“ (神通).

Mit solchen Kräften soll Hua Tuo im 2. Jahrhundert, lange vor den CT-Scannern, einen Tumor im Gehirn von Cao Cao diagnostiziert haben. Seine Begegnung mit Cao Cao, einem mächtigen Kriegsherrn und dem damaligen de facto Herrscher des nördlichen China, ist eine der bekanntesten Anekdoten in der chinesischen Geschichte. Nach einer Untersuchung schlug Hua Tuo vor, eine Operation an Cao Caos Kopf durchzuführen, um das Problem zu beheben.

Cao Cao, der Hua Tuo verdächtigte, ihn ermorden zu wollen, lehnte die Operation ab und ließ Hua Tuo inhaftieren. Während seiner Haft starb der Arzt. Andere Quellen sprechen davon, dass Cao Cao ihn ermorden ließ. Der Todeszeitpunkt Hua Tuos wird unterschiedlichen Quellen zufolge in einem Alter von mindestens 97 Jahren angegeben.

Der erste weithin bekannte Chirurg in China

„Er [Hua Tuo] gilt als Pionier bei der Durchführung von Laparotomien und Organtransplantationen unter Verwendung von Narkosemitteln und war der erste chinesische Chirurg, der Unterleibsoperationen durchführte, einschließlich Milzentfernung und Kolostomie.

Auf neurologischem Gebiet soll Hua Tuo Eingriffe zur Behandlung von Kopfschmerzen [und] Lähmungen durchgeführt haben“, heißt es in dem Artikel „Chinas erster Chirurg: Hua Tuo“, der von R. Shane Tubbs, einem Professor für Neurochirurgie an der Tulane University School of Medicine in New Orleans, Louisiana, mitverfasst wurde. Der Artikel wurde 2011 in der Zeitschrift der International Society for Pediatric Neurosurgery veröffentlicht.

Chirurgie ist heute in der traditionellen chinesischen Medizin nicht weitverbreitet, aber es gibt viele Aufzeichnungen darüber, wie Hua Tuo Operationen mit seiner selbst entwickelten Form der Anästhesie durchführte, um seinen Patienten zu helfen.

Eine von Hua Tuos Leistungen, eine Unterleibsoperation, die er an einem Patienten durchführte, wird in „Chinas erster Chirurg: Hua Tuo“ beschrieben. „Im Falle einer Bauchoperation wies Tuo seinen Patienten an, einen Kräutersud zu trinken, und sobald der Patient das Bewusstsein verlor, führte Tuo den Schnitt durch.“

Bei dem im Artikel erwähnten Kräutergebräu handelt es sich um ein Anästhetikum, das Hua Tuo erfand, damit der Patient während der Operation wenig bis gar keine Schmerzen verspürte.

Auch Subhuti Dharmananda, Direktor des Instituts für Traditionelle Medizin in Portland, Oregon USA, berichtet von einer Unterleibsoperation, die Hua Tuo durchführte.

„Ein Patient, der seit mehr als 10 Tagen unter Unterleibsschmerzen litt und dessen Bart und Augenbrauen enthaart waren, bat Hua Tuo um eine Behandlung. Der Arzt diagnostizierte bei ihm eine Verschlechterung des Unterleibs, bat ihn, das Narkotikum zu trinken, untersuchte dann seinen Unterleib und entfernte den beschädigten Teil, nähte und pflasterte den Unterleib und verabreichte einige Kräuter. Der Patient erholte sich nach 100 Tagen.“

Akupunktur-Meister

In der chinesischen Medizin können Krankheiten durch Akupunktur geheilt oder vorübergehend gelindert werden. Hua Tuos Akupunkturfähigkeiten sollen großartig gewesen sein und er ist als einer der besten Akupunkteure der Geschichte bekannt. Nach ihm ist eine Reihe von Akupunkturpunkten benannt, die Hua Tuo Jiaji.

„Die Hua Tuo Akupunkturpunkte, bekannt als Hua Tuo Jiaji (jia = Futter; ji = Wirbelsäule), befinden sich beidseitig entlang der Wirbelsäule. Die Punkte werden Hua Tuo zugeschrieben, weil es heißt, dass er bestimmte Krankheiten bevorzugt mit diesen Punkten behandelte“, schrieb Dharmananda.

Obwohl Hua Tuo sein Wissen und seine Erfahrungen in Büchern festhielt, sind diese Bücher verloren gegangen. Es sind jedoch Berichte über seine Brillanz erhalten geblieben. Einer dieser außergewöhnlichen Fälle, in dem er mit Akupunktur ein Leben rettete, war, als Hua Tuo einer Frau nach einer Fehlgeburt half, nachdem sie in der 20. Schwangerschaftswoche ihr Kind verloren hatte.

„Nach einer Fehlgeburt wandte sich eine Frau an Tuo und klagte über starke Unterleibsschmerzen. Als Tuo den Puls der Frau untersuchte, diagnostizierte er, dass es sich um eine Zwillingsschwangerschaft handelte, und stellte fest, dass sich ein toter Fötus in ihrem Unterleib befand. Mit einer einzigen Akupunktursitzung konnte Tuo die Totgeburt herbeiführen“, schreiben Tubbs und die Mitautoren von „Chinas erster Chirurg: Hua Tuo“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Hua Tuo, the Ancient Chinese Doctor Who Was Centuries Before His Time“ (deutsche Bearbeitung jw)