NTD: 2. Explosion trifft China innerhalb einer Woche | Ex-Minister der KPC sagt Chinas 5G scheitert

In der Provinz Henan ereignete sich gestern eine Explosion in einer Chemiefabrik. Es ist bereits die zweite Explosion in einer Chemiefabrik in dieser Woche.

Chinas ehemaliger Finanzminister Lou Jiwei warnte davor, dass Chinas 5G-Technologie wahrscheinlich zu einem Fehlinvestment wird.

In Südchina werden in der Stadt Gaungzhou Behelfskrankenhäuser mit Platz für mehr als 8.000 Betten gebaut. Am Tag der Bekanntgabe gab es jedoch nur 7 Infektionsfälle.