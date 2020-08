NTD: Pompeo in Europa – China größere Bedrohung als Russland | 1. Beweis für Huaweis Spionage für Peking

Jetzt abonnieren! China im Fokus, die neue Serie von NTD Television.

US-Außenminister Mike Pompeo appelliert in Europa an frühere sowjetische Länder, sich vor Bedrohungen aus China, Russland und anderen Ländern in Acht zu nehmen.

Ein neuer Bericht aus Australien zeigt Huaweis Spionageaktivitäten für Peking auf. Bei dem Bau eines Datenzentrums für Papua-Neuguinea wurden absichtlich Sicherheitslücken eingebaut.

Neue US-Dokumente zeigen, wie das Tiktok-Verbot aussehen könnte. Ein Ausschluss aus App-stores und ein Verbot von Tiktok-Werbung sind geplant.