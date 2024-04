Vier hochrangige chinesische Generäle sterben innerhalb von vier Tagen

Vier Generäle in China sind zwischen dem 30. März und dem 2. April 2024 an Krankheit gestorben: Generalmajor Zhang Lixiong, Generalleutnant und ehemaliger stellvertretender Befehlshaber der Luftwaffe in der Militärregion Nanjing Han Decai, Generalleutnant und ehemaliger stellvertretender Befehlshaber der Militärregion Guangzhou Song Wenhan und Konteradmiral Huo Ling von der Marine.

Aus verschiedenen Quellen geht zudem hervor, dass seit der zweiten Jahreshälfte 2023 mindestens 40 hochrangige Generäle in China an Krankheiten gestorben sind.

Vier Todesfälle in vier Tagen

Song Wenhan, ehemaliger stellvertretender Kommandeur der Militärregion Guangzhou und Generalleutnant im Ruhestand, starb am 30. März an den Folgen einer Krankheit.

Der im Juni 1939 geborene Song trat im Januar 1958 in die PLA-Armee ein und diente während seiner militärischen Laufbahn als Stabschef und stellvertretender Befehlshaber der Militärregion Guangzhou.

Generalleutnant Han Decai, 90, ehemaliger stellvertretender Kommandeur der Luftwaffe der Militärregion Nanjing, starb am 1. April.

Han trat im März 1949 in die Armee ein und schloss 1951 die Luftwaffenschule ab. Anfang 1952, im Alter von 19 Jahren, nahm er am Koreakrieg teil.

Er wurde 1991 in den Rang eines Generalleutnants der Luftwaffe befördert und diente als Divisionskommandeur und Kommandeur der Luftwaffe der Militärregion Nanjing.

Die Zentrale Militärkommission der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) verlieh ihm den Titel „Kriegsheld zweiter Klasse“, und das Kim-Regime in Nordkorea zeichnete ihn mit verschiedenen Medaillen und militärischen Ehren aus.

Huo Ling, eine Konteradmiralin und ehemalige Chefingenieurin eines Marinestützpunktes, starb am 1. April im Alter von 77 Jahren in Peking. Sie wurde im Jahr 2000 zur Chefingenieurin (militärischer Rang eines Vizeadmirals) eines Marinestützpunktes ernannt und 2002 in den Rang eines Konteradmirals befördert.

Ihr Vater, Huo Shilian, ist der ehemalige Landwirtschaftsminister der KPC und ehemaliges Mitglied des Zentralen Beratenden Komitees.

Zhang Lixiong, ehemaliger Berater der Militärregion Fuzhou und dienstältester Militärbeamter in der chinesischen Armee, starb am 2. April an einer Krankheit.

Der am 21. November 1913 geborene Zhang trat 1931 in die KPC ein und schloss sich im darauffolgenden Jahr der Roten Armee an. Im Jahr 1955 erhielt er den Rang eines Obersts und wurde 1961 zum Generalmajor befördert. Er war stellvertretender Kommandeur, stellvertretender Stabschef und politischer Kommissar der Militärregion Yunnan, politischer Kommissar der Militärregion Jiangxi und Berater der Militärregion Fuzhou.

Zhang war außerdem Abgeordneter des fünften Nationalen Volkskongresses und Mitglied des Sechsten und siebten Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Er wurde von der KPC mit verschiedenen Medaillen ausgezeichnet.

Mehr als 40 militärische Todesfälle seit Juli 2023

Von Juli 2023 bis Mitte März 2024 sind nach unvollständigen Zählungen mindestens 41 hochrangige Generäle der KPC an Krankheiten gestorben. Alle sind Mitglieder der KPC.

Die lange Liste umfasst

General Yu Zhenwu, ehemaliger Befehlshaber der PLA-Luftwaffe;

Generalmajor Wen Gu, ehemaliger Chef der Artillerieabteilung des Generalstabs;

Generalleutnant Wang Tongzhuo, ehemaliger stellvertretender politischer Kommissar der Militärregion Guangzhou;

Generalleutnant Shen Binyi, ehemaliger stellvertretender Befehlshaber der Marine;

Ling Yongshun, Akademiemitglied der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen und Professor an der Nationalen Verteidigungsuniversität;

Generalleutnant Wei Jinshan, ehemaliger politischer Kommissar der Marine;

Generalleutnant Shi Kexin, ehemaliger stellvertretender politischer Kommissar der zweiten Artillerie;

Generalleutnant Qian Haihao, ehemaliger Vizepräsident der Akademie für Militärwissenschaften;

Generalleutnant Shen Chunnian, ehemaliger stellvertretender Direktor der Nationalen Kommission für Verteidigungswissenschaft und -industrie; und

Sheng Zhiyong, Akademiker der Akademie für Ingenieurwesen und ehemaliger stellvertretender Direktor des Militärkrankenhauses Hospital 304.

