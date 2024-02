Warum es um Chinas Wirtschaft schlimmer steht, als Sie denken

Randy Wang, ein 28-jähriger Fabrikaufseher in einer chinesischen Küstenstadt, denkt ernsthaft darüber nach, seine harte Arbeit an den Nagel zu hängen und sich stattdessen dem „Tangping“-Trend der Generation Y anzuschließen.

Tangping, was so viel heißt wie „flachliegen und nichts tun“, ist eine Reaktion von immer mehr jungen Chinesen auf die wirtschaftliche Lage im Land.

Manche liegen nur im Bett, manche lassen sich von ihren Eltern aushalten und bekochen. Andere arbeiten etwas, ohne sich dabei zu verausgaben. Manche leben vom Erspartem und gehen ihren Interessen nach.

Bis vor Kurzem war es für Wang noch keine Option, gerade so viel zu arbeiten, dass er über die Runden kommt. Das hat sich nun geändert.

Die Schuldenfalle

Der Sohn einer Familie von Land kaufte Ende 2020, nur drei Jahre nach seinem Hochschulabschluss, eine Wohnung. Zu dieser Zeit war er noch optimistisch, was die Zukunft anging.

Seitdem hat Wangs rund 100-Quadratmeter-Wohnung ein Fünftel ihres ursprünglichen Wertes von 1,2 Millionen Yuan (rund 162.000 Euro) verloren. Der Bank schuldet er dafür noch 880.000 Yuan (rund 114.000 Euro), also mehr als 90 Prozent des aktuellen Immobilienwerts.

Um aus den Schulden herauszukommen, kaufte er im Februar 2023 für 100.000 Yuan (etwa 13.000 Euro) Aktienanteile von staatlichen und privaten Unternehmen über eine Kreditkarte. Seitdem geht es mit dem chinesischen Aktienmarkt bergab.

Im November 2023 waren seine Anleihen nur noch 40 Prozent ihres Ursprungswertes wert. Um weitere Verluste zu vermeiden, verkaufte er seine Aktien. Die Entscheidung sei „sehr schmerzhaft“ gewesen.

„Chinas Börsensturz hat noch einen draufgesetzt“, sagte er gegenüber der Epoch Times. Um Wang vor Repressalien durch das chinesische Regime zu schützen, hat die Redaktion seinen Namen geändert.

Obwohl das vergangene Jahr schwierig war, sagte er: „Ich denke, 2023 war das beste Jahr angesichts dessen, was noch kommen wird.“

Gegenwärtig ist sein Nettovermögen negativ. Ersparnisse hat er keine. Wangs Gesamtschulden belaufen sich mittlerweile auf rund 1,5 Millionen Yuan. Neben dem Bankkredit für die Wohnung ist seine Kreditkarte mittlerweile mit 600.000 Yuan belastet. Das Geld hat er für die Renovierung der Wohnung, für Arztkosten für seinen Vater und Aktien ausgegeben.

Und obwohl er eine Wohnung besitzt, die er möglicherweise für 950.000 Yuan verkaufen könnte, stehen die Chancen für einen Verkauf aktuell schlecht.

Allerdings machen ihm nicht nur die monatlichen Kreditzinsen zu schaffen, sondern auch seine Arbeit in der Fabrik. Die Aufträge sind spärlich gesät.

„Irgendwann werde ich Konkurs anmelden müssen“, sagte Wang.

Um aus dem Schlamassel herauszukommen, sieht er nur eine Lösung. Als Erstes würde er seine Wohnung verkaufen, damit die Kreditkartenfirma sie nicht pfänden kann. Dann würde er seine Kreditkartenschulden nicht mehr bezahlen und nur von Bargeld leben.

„Ich weiß nicht, ob ich noch andere Möglichkeiten habe“, so Wang weiter.

Ihm ist aufgefallen, dass Unternehmen in seiner Nachbarschaft auch zu kämpfen haben. Das Nudelrestaurant, das er häufig besucht, hat in den vergangenen zwölf Monaten sechsmal den Besitzer gewechselt.

Die Einkaufszentren sind immer leerer. Die langen Warteschlangen vor den Feinkostläden von vor der Pandemie gibt es nicht mehr.

Für Wang ist sein Fall typisch für viele junge Menschen in China, die auf sich selbst gestellt sind und keine finanzielle Unterstützung von den Eltern bekommen. „Ich komme aus einer ländlichen Gegend. Meine Familie ist nicht sehr wohlhabend“, sagte er.

Andere Chinesen befänden sich sogar in einer schlimmeren Situation als er. Denn er würde im Gegensatz zu anderen noch hart arbeiten.

„Wenn es sogar mir schlecht geht, können Sie sich vorstellen, wie viele andere zu kämpfen haben.“

Er glaubt, dass sich Chinas Wirtschaft in einer Rezession befindet.

„Wenn man in diesem Land lebt und beobachtet, was um einen herum vor sich geht, sieht man die Anzeichen dafür mit Sicherheit“, sagte Wang.

Wachstumsrate gefälscht?

„Die Rezession in China versteckt sich im hellen Tageslicht“, schrieb Yardeni Research, ein in New York ansässiges, weltweit agierendes Investmentberatungsunternehmen, Ende Januar in einer Kundenmitteilung. „Immobilien und Aktienpreise sind eingebrochen. Das führt zu einem großen negativen Vermögenseffekt.“

Der chinesische Aktienmarkt hat seit Anfang 2021 mehr als sechs Billionen US-Dollar verloren. Der MSCI China Index ist laut Bloomberg im gleichen Zeitraum um rund 60 Prozent eingebrochen.

Chinas Rezession begann etwa im November 2022, so Edward Yardeni, Präsident von Yardeni Research. Damals führte die Kommunistische Partei Chinas (KPC) das als „Drei-Pfeile-Politik“ bekannte Liquiditätspaket ein, um Immobilienentwicklern Zugang zu Bankkrediten, Anleihen und Aktienmärkten zu verschaffen.

Er glaubt, dass die Rezession noch ein oder zwei Jahre andauern wird, bevor China in eine wirtschaftliche Stagnation mit einer Wachstumsrate von null bis zwei Prozent für zehn bis 20 Jahre eintritt.

Seiner Meinung nach passt die offizielle Wachstumsrate des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5,2 Prozent – etwas höher als die offizielle Prognose von fünf Prozent – nicht zu anderen Marktindikatoren.

Solche Indikatoren seien die niedrigen Kupfer- und Ölpreise aufgrund der schwachen Nachfrage aus China und dem massiven Wertverlust auf dem Aktienmarkt.

„Wir sind überzeugt, dass wir den Beginn einer großen Schuldenkrise in China erleben“, heißt es in der Mitteilung von Yardeni Research.

Nach Angaben des Unternehmens haben sich die chinesischen Bankkredite zwischen Dezember 2008 und Dezember 2023 von fünf Billionen US-Dollar auf 33 Billionen Dollar fast verachtfacht. Dahingegen haben sich die Bankkredite in den USA im gleichen Zeitraum auf zwölf Billionen US-Dollar verdoppelt.

Auch wenn Chinas Zahlen möglicherweise nie eine Rezession im Sinne der offiziellen Definition – negatives Wirtschaftswachstum in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen – zeigen werden, deuten alle Indikatoren auf eine Rezession hin, sagte Yardeni.

Er ist nicht der Einzige, der Chinas Statistiken infrage stellt.

Die Rhodium Group, ein führendes Forschungsunternehmen für die chinesische Wirtschaft, schätzt das BIP-Wachstum Chinas im vergangenen Jahr auf etwa 1,5 Prozent.

Cai Shenkun, ein unabhängiger chinesischer Schriftsteller und Kommentator, sagte, Peking habe die Wachstumsrate von 5,2 Prozent gefälscht, indem sie die Basis des Vorjahres gesenkt hätten.

Am 29. Dezember 2023 gab das Nationale Statistikamt Chinas bekannt, dass es das BIP für 2022 rückwirkend um 500 Milliarden Yuan (rund 65 Milliarden Euro) senkt, aufgrund einer „abschließenden Datenüberprüfung“. Die Auswirkungen dieser Anpassung belaufen sich auf etwa 0,5 Prozent des Wachstums.

Ende Januar wies Cai darauf hin, dass das Schrumpfen des BIP für 2022 auf Provinzebene nicht mit dem nationalen Gesamtwert übereinstimme. Ein paar Tage später berichtete die „BBC“ über ähnliche Datenprobleme.

„Die KPC gab einen Wert von 5,2 Prozent vor und veröffentlichte dann 5,2 Prozent. Sie haben versucht, die Zahlen zu fälschen. Aber es ist unmöglich, die Lügen auf allen Ebenen zu vereinheitlichen“, sagte er.

„Das ist eine völlig schamlose Vorgehensweise. Es ist ihnen egal, ob die Zahlen echt oder gefälscht sind.“

Den Gürtel enger schnallen

Die 27-jährige Amelia Li ist freiberufliche Reporterin. Sie lebt in Peking und berichtet über die chinesische Wirtschaft. Gegenüber Epoch Times sagte sie: „Um mich herum geht es mit allem bergab.“

Die Verbraucher, darunter auch sie selbst, würden bei Lebensmitteln und Getränken bis zu Reisen vermehrt nach billigeren Alternativen suchen. Li verwendet auch einen Decknamen, um sich vor möglichen Repressalien durch das Regime zu schützen.

Sie sagte, dass chinesische Kaffee- und Milchtee-Ketten in kleinere Städte abwandern, weil die Nachfrage in den großen Städten so gesunken sei, dass sie ihre Kosten nicht mehr decken könnten.

Li beschreibt diesen Trend in ihrem Artikel so, als ob der Verbrauch in kleinen Städten gestiegen wäre, um die Zensur durch das Regime zu umgehen.

In den Pekinger Einkaufszentren seien die Restaurants in den Food-Courts überfüllt, die Geschäfte aber nahezu leer.

Das beliebteste Restaurant sei ein Laden, in dem man für zehn Yuan (circa 1,28 Euro) „eine Schüssel mit minderwertigen Kohlenhydraten“ bekäme. Sie mache zwar satt, erhöhe aber den Zuckerspiegel und mache dick.

Abgesehen von billigen Mahlzeiten würden Geschäfte, die günstigere Alternativen zu Markenprodukten anbieten, florieren. Aber der Gewinn sei wiederum eine andere Sache.

Anstatt sich eine neue Daunenjacke zu kaufen, würden junge Chinesen in diesem Winter vermehrt zu Militärmänteln der Volksbefreiungsarmee greifen. Dieser kostet etwas mehr als 30 Yuan (rund vier Euro), während eine Daunenjacke mindestens das Neunfache kostet.

Da die dunkelgrüne Farbe und der Militärstil bei jungen Leuten nicht sehr beliebt seien, würden Anbieter mit adaptierten Modellen mehr verkaufen.

Im Gegensatz zu Wang hat Li selbst schon einmal „flachgelegen“.

Li stammt aus dem Nordosten Chinas. Sie lebt außerhalb der Fünften Ringstraße in Peking – in den ärmeren Gebieten der Stadt – in der Nähe eines großen Logistikzentrums im Pekinger Bezirk Shunyi, nordöstlich vom Stadtkern.

Die Nachbarn von Li sind entweder Restaurantbesitzer, die sparen, um Geld in ihre Heimatstadt zu schicken, oder Tagelöhner.

„Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht von denen unterscheide, die täglich bezahlt werden“, sagt die freiberufliche Journalistin. „Meine Lebensbedingungen sind nicht viel anders. Ich lebe von Tag zu Tag.“

Li ist nicht krankenversichert. Sie verdient monatlich 5.000 Yuan (etwa 640 Euro) und ist auf niedrige Preise in umliegenden Restaurants angewiesen. Als sie Ende letzten Jahres in mehrere Provinzen reiste, nahm sie durchweg langsame Nahverkehrszüge und vermied die teureren Hochgeschwindigkeitszüge.

Auch die Leute in ihrer Umgebung vermeiden Reisen nach Singapur, Malaysia und Thailand wie früher. Stattdessen konzentrieren sie sich auf Besuche im Inland.

Exportrückgang

Eine Juraprofessorin in der südlichen Provinz Guangdong – einer Küstenregion und Wirtschaftsmotor Chinas – sagte, dass die Jugend und die Menschen, die im privaten Sektor in ihrer Provinz arbeiten, als Erste von den sinkenden Exporten betroffen seien.

Rund ein Drittel der 42 Millionen-starken Bevölkerung in Guangdong sind Wanderarbeiter. Da sie durch den Exportrückgang weniger verdienen, ist auch der Gesamtkonsum in Guangdong zurückgegangen.

Die Professorin sprach mit der Epoch Times unter der Bedingung, dass ihr Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt wird.

China exportierte im Jahr 2023 Waren im Wert von 3,38 Billionen US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 4,6 Prozent gegenüber 2022 und war der erste Rückgang seit 2016.

Beschäftigte in Staatsbetrieben und staatlichen Einrichtungen einschließlich öffentlicher Universitäten sind derzeit weniger betroffen, da sie in der Regel Kostenerstattungen für Lebensmittel, medizinische Ausgaben und Reisen erhalten.

Die Professorin sagte jedoch, dass viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst wie sie seit drei Jahren keinen Bonus mehr erhalten haben. Stattdessen hätten ihre Arbeitgeber manchmal ein paar Tausend Euro pro Jahr eingestrichen, mit dem Argument, dass die Beschäftigten noch Steuern schulden würden. Dies wird als „Steuerkorrektur“ bezeichnet.

Regierungsbeamten würden sich nicht trauen, über Gehaltskürzungen zu sprechen, weil sie befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Sie weiß jedoch, dass es solche Kürzungen gebe, weil auf alle Beamten und andere Angestellte im öffentlichen Sektor das gleiche Vergütungssystem angewendet würde.

Da die Steuereinnahmen der Regierung weiter schrumpfen, rechnet die Professorin damit, dass die sich verschlechternde Wirtschaftslage bis Ende dieses Jahres auch die Angestellten des öffentlichen Sektors treffen wird. Das würde sich dann auf ihre Gehälter im nächsten Jahr auswirken.

„Die lokalen Regierungen haben kein Geld, das sagen ihre Finanzabteilungen“, sagte sie gegenüber Epoch Times.

„Sie versuchen, über ‚Steuerkorrekturen‘ und neue Bußgelder mehr Einnahmen zu generieren, aber diese Kanäle werden eines Tages versiegen“, so die Professorin weiter.

„Wenn es wegen der sinkenden Exporte zum Konkurs vieler Privatunternehmen kommt und entsprechend zu geringeren Steuereinnahmen, werden wir das zu spüren bekommen.“

Schadensbegrenzung

„Bloomberg“ berichtete am 22. Januar, dass China erwog, eine Finanzspritze von zwei Billionen Yuan (circa 260 Milliarden Euro) in den Aktienmarkt zu injizieren, um einen weiteren Kursverfall zu verhindern.

Zwei Tage nach dem Bericht senkte die chinesische Zentralbank die Mindestreserveanforderungen der Banken mit Wirkung ab 5. Februar um 0,5 Prozent. Die Absenkung – die stärkste seit Dezember 2021 – sollte etwa eine Billion Yuan in Form von neuen Krediten freisetzen.

Am 6. Februar kündigte Central Huijin Investment, der Aktienzweig der staatlichen China Investment Corp, an, den Bestand an Festlandaktien zu erhöhen.

Infolge dieser Maßnahmen stiegen die chinesischen Aktienindizes um einige Prozentpunkte von drei Prozent in Shanghai und Hongkong bis zu sieben Prozent beim Shenzhen Stock Exchange Index.

„Die KPC will den Eindruck erwecken, dass auf dem chinesischen Aktienmarkt noch Geld zu verdienen ist“, sagte Mike Sun. Der in den USA ansässige Geschäftsmann hat jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung ausländischer Investoren und Händler bei China-Geschäften.

Wenn die US-Notenbank im Laufe dieses Jahres die Zinsen senkt – was an der Wall Street derzeit als Konsens gilt – könnten einige Anleger, die eine höhere Rendite anstreben, ihr Kapital nach China verlagern, sagte er.

Gleichzeitig würde eine moderate Erholung der Aktienmärkte vielen Anlegern, deren Portfolios um 60 oder 50 Prozent gefallen sind, nicht genug Anreiz geben, sich aus dem Aktienmarkt zurückzuziehen.

Yardeni hingegen glaubt jedoch nicht, dass US-Investoren nach der Zinssenkung der Fed mehr Geld in den chinesischen Aktienmarkt investieren werden.

„Der Aktienmarkt hat eine negative Botschaft vermittelt, vielleicht sogar die Wahrheit darüber gesagt, was dort vor sich geht, nämlich dass die Wirtschaft wirklich in Schwierigkeiten steckt“, sagte er.

„Die KPC wünscht das Bild aufrechtzuerhalten, dass es der chinesischen Wirtschaft unter ihrer Führung gut geht. Es geht um Schadensbegrenzung.“

Nach Ansicht von Henry Jia-Long Wu, einem namhaften Kommentator für politische Ökonomie mit Sitz in Taiwan, liegt die Ursache für die Krise eindeutig beim herrschenden Regime.

„Die Wurzel der gegenwärtigen Krise liegt in der Politik des chinesischen Staatschefs Xi Jinping und der KPC“, sagte er.

„Die Marktwirtschaft zeichnet sich durch Wettbewerb, durch Innovation aus, der Sozialismus hingegen strebt Macht durch Kontrolle an.“

„Daher ist die Xi-Regierung privaten Unternehmen gegenüber nicht freundlich gesinnt. Die chinesische Wirtschaft wird in der Zukunft erleben, dass der private Sektor an Energie verliert. Das wird ein großes Problem für die chinesische Wirtschaft sein.“

Wu zufolge leidet die exportorientierte chinesische Wirtschaft unter den US-Zöllen und Technologiekontrollen.

„Darüber hinaus führt die Unsicherheit, die durch das Fehlen zuverlässiger makroökonomischer Daten entsteht, zu ausländischer Kapitalflucht und dem Verlust des Vertrauens in die wirtschaftlichen Aussichten“, sagte er.

„Letzten Endes wird es mehr Abwärtsdruck geben, der die laufende Rezession verlängern wird.“

In den vergangenen drei Jahrzehnten galten Konsum, Exporte und Investitionen weithin als die „Troika“ der chinesischen Wirtschaft, das heißt als die drei wichtigsten Antriebskräfte.

Im vergangenen Sommer schlug der chinesische politische Kommentator Qin Peng eine neue Troika vor, um das Narrativ des wirtschaftlichen Aufschwungs aufrechtzuerhalten und widersprüchliche Botschaften zur offiziellen Darstellung zu beseitigen: das Nationale Amt für Statistik, die Propagandaabteilung der KPC und die Cyberspace-Verwaltung Chinas.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Why China’s Economy Is Worse Than You Think“ (deutsche Bearbeitung nh)